Âç¤ÎÎ¤¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤Î¸ý¾å¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÏÉã¤Î¶µ¤¨¡¡¼¡¤ÏÎØÅç¤Î21¾ì½ê¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ®²£¹Ë¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Ë
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢½©¾ì½ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÄ¾¶á3¾ì½ê¹ç·×34¾¡¤òµó¤²¤¿Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×9¾ì½ê¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®¾º¿Ê¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿24ºÐ¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ÎÆ±Éô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÃÏ°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç½Ò¤Ù¤¿¸ý¾å¤Ï¡ÖÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÆþÌç¤«¤é1Ç¯È¾¡¢³Ñ³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏÀõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤º¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ²¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸ý¾å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Éã¡¦ÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·³ã¡¦³¤ÍÎ¹â¤Î²¸»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö´°àú¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÂ¤ï¤º·è¤á¤¿¡£¡ÖÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤â¤¦¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Î¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âç¶ä°É¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î·ë¤¨¤Ê¤¤¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤ÎÎÏ»Î¤¬¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£Êì¹»¤Î³¤ÍÎ¹â¤«¤é¤â¡¢ÆüÂÎÂç¤«¤é¤â½é¡£¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡Â®¤¹¤®¤ë½ÐÀ¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¼Â´¶¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢Âç´Ø¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶¨²ñ¤Î´ÇÈÄ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÈÖÉÕ¡£¡ÈÂç´Ø¤È¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¾å¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤¯¤È»×¤¦¡×¡£¤Ä¤¤1Ç¯È¾Á°¤Þ¤Ç¤ÏÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿24ºÐ¤¬¡¢³Ñ³¦¤òÃ´¤¦·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¾ï¤Ë¡È¾å¤Ø¾å¤Ø¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦°ì²óÅÁÃ£¼°¤ò¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£26Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤Þ¤Ç¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏÎØÅç¤Î21¾ì½ê¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ®²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£Âç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤òÄÌ²áÅÀ¤ËµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²£¹Ë¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÁ°Àî¡¡¿¸ºî¡Ë
¡ÚÂç¤ÎÎ¤¤Ï¤³¤ó¤ÊÎÏ»Î¡Û
¡¡¡ùËÜÌ¾¡¡ÃæÂ¼¡¡ÂÙµ±¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤À¤¤¤¡Ë
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¡¡2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë6·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£
¡¡¡ù¥µ¥¤¥º¡¡1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢182¥¥í¡£
¡¡¡ùÁêËÐÎò¡¡ÄÅÈ¨¾®1Ç¯¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÁêËÐ¶µ¼¼¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢Â´¶È¸å¤Ë¿·³ã¸©¤ÎÇ½À¸Ãæ¤ËÁêËÐÎ±³Ø¡£³¤ÍÎ¹â1Ç¯¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ¸Ä¿ÍÀï½àÍ¥¾¡¡£ÆüÂÎÂç¤Ç¤Ï1Ç¯»þ¤Ë³ØÀ¸²£¹Ë¡¢3¡¢4Ç¯»þ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥¢¥Þ²£¹Ë¤Ê¤É13´§¡£
¡¡¡ù¤·¤³Ì¾¡¡ÂçÀµËö´ü¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¾®Ê¼¤ÎÌ¾Âç´Ø¡¦Âç¥ÎÎ¤¤«¤é¡£
¡¡¡ù½éÅÚÉ¶¡¡Æó½ê¥Î´ØÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢23Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÇËë²¼10ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¡ù¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¡¡½êÍ×4¾ì½ê¤Çº£Ç¯½é¾ì½êÆþËë¡¢Æ±6¾ì½ê¤Ç»°Ìò¤Ë¾º¿Ê¡£
¡¡¡ùÍ¥¾¡¡¡2²ó¡£º£Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ë½êÍ×7¾ì½ê¤ÇºÇÂ®Í¥¾¡¡£
¡¡¡ù»°¾Þ¡¡¼ì·®2¡¢´ºÆ®3¡¢µ»Ç½3¡£
¡¡¡ùÆÀ°Õ¡¡ÆÍ¤¡¢²¡¤·¡¢±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£
¡¡¡ù¸³Ã´¤®¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÆ±¤¸²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¡¢Æ±¤¸Íá°á¡¢²¼Ãå¤ò»ÈÍÑ¡£Éé¤±¤ë¤Þ¤ÇÂØ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡ù¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡¡¡Ö¿®¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¤«¤é¡£
¡¡¡ù¼ñÌ£¡¡Éô²°¤Î¼þÊÕ¤ò»¶Êâ¡£»û¼Ò½ä¤ê¡£
¡¡¡ù²ÈÂ²¡¡Î¾¿Æ¤ÈËå¡£
¡ÚÂç´Ø¾º¿Ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Û
¡¡¡ù½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×9¾ì½ê¡¡¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤ÎËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç¤Ï¡¢Ë»³¤È²í»³¤Î12¾ì½ê¤ò¾å²ó¤êºÇÂ®¡£
¡¡¡ù¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×5¾ì½ê¡¡Ç¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂçË²¤Î6¾ì½ê¤ò¾å²ó¤êºÇÂ®¡£
¡¡¡ù»°Ìò¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄÌ²á¡¡3¾ì½êÄÌ²á¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ß8°Ì¥¿¥¤¤ÎÂ®¤µ¡£58Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î2¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2°Ì¥¿¥¤¡£
¡¡¡ù³ØÀ¸ÁêËÐ½Ð¿È¡¡Ë»³¡¢ÎØÅç¡¢Ä«Ä¬¡¢½ÐÅç¡¢ÉðÁÐ»³¡¢²í»³¡¢¶×¸÷´î¡¢Ä«Çµ»³¡¢ÀµÂå¡¢¸æÖÖ³¤¤ËÂ³¤¤¤Æ11¿ÍÌÜ¡£ÆüÂÎÂç½Ð¿È¤Ç¤Ï½é¡£
¡¡¡ùËë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¡¡Ë»³¡¢ÎØÅç¡¢Ä«Ä¬¡¢½ÐÅç¡¢ÉðÁÐ»³¡¢²í»³¡¢¶×¸÷´î¡¢¸æÖÖ³¤¤ËÂ³¤¤¤Æ9¿ÍÌÜ¡£
¡¡¡ùÀÐÀî¸©½Ð¿È¡¡99Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¸å¤Î½ÐÅç°ÊÍè¡£¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç¤ÏÎØÅç¤ò´Þ¤á¤Æ3¿ÍÌÜ¡£
¡¡¡ùÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡¡70Ç¯½©¾ì½ê¸å¤ÎÂçóÊÎÛ°ÊÍè¡£¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¤¬»Õ¾¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¡ùÎáÏÂ¤Î¿·Âç´Ø¡¡µ®·Ê¾¡¡¢Ä«Çµ»³¡¢ÀµÂå¡¢¸æÖÖ³¤¡¢Ì¸Åç¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢¶×ºù¤ËÂ³¤¤¤Æ8¿ÍÌÜ¡£2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¡ùÁ´¾ì½ê¾¡¤Á±Û¤·¡¡¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç¤Ï±©¹õ»³°ÊÍè2¿ÍÌÜ¡£1958Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡Ú¼ç¤ÊÂç´Ø¾º¿Ê¤Î¸ý¾å¡Û
¡¡¢¦µ®¥Î²Ö¡¡¡ÖÉÔÙú¡Ê¤Õ¤È¤¦¡ËÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê93Ç¯1·î27Æü¡Ë
¡¡¢¦¼ã¥Î²Ö¡¡¡Ö°ì°ÕÀì¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡×¡Ê93Ç¯7·î21Æü¡Ë
¡¡¢¦µ®¥ÎÏ²¡¡¡ÖÁêËÐÆ»¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¡Ê¤Þ¤¤¤·¤ó¡Ë¤¹¤ë½êÂ¸¡×¡Ê94Ç¯1·î26Æü¡Ë
¡¡¢¦ÇòË²¡¡¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤ÆÅØÎÏ¡×¡Ê06Ç¯3·î29Æü¡Ë
¡¡¢¦¶×¾©µÆ¡¡¡ÖËüÍý°ì¶õ¤Î¶ÃÏ¤òµá¤á¤Æ¡×¡Ê11Ç¯9·î28Æü¡Ë
¡¡¢¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡¡¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê11Ç¯11·î30Æü¡Ë
¡¡¢¦¹ë±ÉÆ»¡¡¡ÖÂçÏÂº²¤ò´Ó¤¤¤Æ¡×¡Ê14Ç¯7·î30Æü¡Ë
¡¡¢¦µ®·Ê¾¡¡¡¡ÖÉð»ÎÆ»Àº¿À¤ò½Å¤ó¤¸´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È»×¤¤¤ä¤ê¤òËº¤ì¤ºÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¡×¡Ê19Ç¯3·î27Æü¡Ë
¡¡¢¦Ä«Çµ»³¡¡¡ÖÁêËÐ¤ò°¦¤·¡¢ÎÏ»Î¤È¤·¤ÆÀµµÁ¤òÁ´¤¦¡×¡Ê20Ç¯3·î25Æü¡Ë
¡¡¢¦ÀµÂå¡¡¡Ö»êÀ¿°ì´Ó¤ÎÀº¿À¤ÇÁêËÐÆ»¤Ëî²¿Ê¡×¡Ê20Ç¯9·î30Æü¡Ë
¡¡¢¦Ì¸Åç¡¡¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·Î¸Å¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê23Ç¯5·î31Æü¡Ë
¡¡¢¦Ë¾ºÎ¶¡¡¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢µ¤ò°°ìÁ®¡Ê¤¤Ï¤¯¤¤¤Ã¤»¤ó¡Ë¤ÎÀº¿À¤ÇÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê23Ç¯7·î26Æü¡Ë
¡¡¢¦¶×ºù¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê24Ç¯1·î31Æü¡Ë
¡¡¢¦Âç´Ø¤ÎÂÔ¶ø¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î´ÇÈÄÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï¹Ô»ö¤Ë²£¹Ë¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£·îµë¤Ï²£¹Ë¤Î300Ëü±ß¤Ë¼¡¤°250Ëü±ß¡£´ØÏÆ¡¢¾®·ë¤è¤ê70Ëü±ß¹â¤¤¡£Åìµþ³«ºÅ¾ì½ê¤Ç¤ÏÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ò»È¤Ã¤Æ½ÐÆþ¤ê¤¬²ÄÇ½¡£2¾ì½êÂ³¤±¤ÆÉé¤±±Û¤¹¤È´ÙÍî¤¹¤ë¤¬¡¢´ØÏÆ¤ËÍî¤Á¤¿¾ì½ê¤Ç10¾¡°Ê¾å¤¹¤ì¤ÐÍâ¾ì½ê¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡£²£¹Ë¾º¿Ê¤Ë¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤«¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤¸¤ëÀ®ÀÓ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢§È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¡¡ÎÏ¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë°µÎÏ¤ÈÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤êÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òËº¤ì¤º¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆü¡¹¤Î·Î¸Å¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¢§¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°Â·ÝÇµÅç¡Ë¡¡´ÇÈÄÎÏ»Î¤Î»Ñ¤ÏËÜ¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£Èà¤Ï¡ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¡ËÊÑ²½¤ò¤¹¤ëÎÏ»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÁ°¤Ë½Ð¤ÆÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤ÖÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£