Âç¤ÎÎ¤»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡ÖËÍ¤Î»þ¤è¤ê¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Âç´Ø¾º¿Ê´î¤Ö¤âº£¸å¤Ï¡ÖºÇÄã2·åÇòÀ±¡×¥Î¥ë¥Þ
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï25Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢½©¾ì½ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÄ¾¶á3¾ì½ê¹ç·×34¾¡¤òµó¤²¤¿Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×9¾ì½ê¤Ç¤Î»Ë¾åºÇÂ®¾º¿Ê¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿24ºÐ¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ÎÆ±Éô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÃÏ°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»È¼Ô¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢´é¤¬°ú¤¤Ä¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤¿¡£¡Ö¸½ÌòÃæ¤ÏÉ¨¤¬¥¬¥¯¥¬¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Î»þ¤è¤ê¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Éô²°ÁÏÀß3Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Âç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡22Ç¯6·î¡¢¹ñµ»´Û¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ËÉô²°¤ò¹½¤¨¡¢ÅÚÉ¶¤¬2¤Ä¤¢¤ë¹¤¤·Î¸Å¾ì¤ÇÄï»Ò¤¬¹ø²¼¤í¤·¤ä´ðÁÃ¤Ê¤É¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¡£¼«¿È¤¬Ì¾¾è¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¤³Ì¾¤ÎÂç´ï¤ÏµÞÀ®Ä¹¡£¡ÖÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡£Àè¾ì½ê¤«¤é¤Î2¥«·î¤Ç²¼È¾¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¾ì½êÁ°¤Î»°ÈÖ·Î¸Å¤â·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°¦Äï»Ò¤Ïº£¸å¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸³Ñ³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖËè¾ì½ê¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2·åÇòÀ±¤¬É¬Í×¡×¤È¸·Ì¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁêËÐ¤ÎÊÙ¶¯¡¢ÁêËÐ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¹Ë¤ò´¬¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´ÇÈÄÎÏ»Î¤Ø¤Î¿´ÆÀ¤òÀâ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê¹õÅÄ¡¡·ò»ÊÏº¡Ë