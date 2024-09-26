Ç½ÅÐ¹ë±« »à¼Ô11¿Í¤Ë 6¿Í¤¬¹ÔÊý¡¦°ÂÈÝÉÔÌÀ
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¹ë±«¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¿·¤¿¤Ë3¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï11¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î21Æü¤ÎµÏ¿Åª¹ë±«¤Ç½»Âð4Åï¤¬Î®¤µ¤ì¤¿ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¤òÎ®¤ì¤ëÄÍÅÄÀî±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡¢¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¡¢¼«±ÒÂâ¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ440¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¤Ç¤¹¡£µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¡¢Ã´²Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°æ³ÑÍ´»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æ³ÑÍ´»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¡°æ³ÑÎ´¤µ¤ó
¡ÖÀî¤ÎÎ¾´ß¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤ìÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í´»Ò¤Ë¡Ø²È¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¡Ù¤È»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å3»þ¤¹¤®¤Ë¤Ï¡¢ÄÍÅÄÀî¤Î²Ï¸ý¤«¤éÅì¤Ë1¥¥í¤Û¤É¤Î³¤´ß¤ÇÃËÀ¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®Á¾¡¹ÌÚ¤Ç¤âÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë11¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î´î»°Íã²»¤µ¤ó¤é6¿Í¤Î¹ÔÊý¤ä°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£