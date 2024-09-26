91ºÐ¡¢¹õÌøÅ°»Ò¡¡60ºÐº¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ê¡×¡¡Ï¯ÆÉ·à¡Ö¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡×¸ø³«·Î¸Å
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¡Ê91¡Ë¤Ètimelesz¤Î¾¾ÅçÁï¡Ê26¡Ë¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤ÇÏ¯ÆÉ·à¡Ö¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É¡×¤Î¸ø³«·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Îðº¹60ºÐ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£5Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÌø¤Ï¡Ö¤³¤Î¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¡£
¡¡ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç²¿¤«¤ä¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Çµï¤Ê¤êÏ¯ÆÉ¤Ê¤ê¡ÊËèÇ¯¡Ë¤ä¤ì¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï½é±é¤ÇÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ê39¡Ë¤«¤é¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤ò¤È¤³¤È¤ó°¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤ÆÌò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£26Æü¤«¤éÍè·î10Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£