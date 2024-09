マクドナルドの期間限定メニューとして人気を博す「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が、夕方5時からのディナー時間帯限定で登場!

香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフを3枚重ね、さらにコクのあるチェダーチーズを3枚加えた、ビーフの美味しさを味わいつくせる、ボリュームと満足感抜群の一品です。

さらに『サムライマック』のTVCMシリーズの最新作では堺雅人さんと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が、『サムライマック』を盛り上げるため初共演します☆

マクドナルド サムライマック「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」

販売エリア:全国の日本マクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

“大人が満足する”バーガーを目指して開発された、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして親しまれている『サムライマック』

ビーフのおいしさを堪能できる肉厚ビーフパティの食べ応えと、炙り醤油風ソースを組み合わせた、和の味わいをお楽しみいただけるマクドナルドの自信作です。

今回、レギュラーの「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ」と共に、夕方5時からのディナータイム限定で「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」が期間限定で登場!

『サムライマック』のおいしさを、夜の食事としてさらに満足できるよう、食べ応えを追求したメニューです。

さらに10月1日から放映される『サムライマック』TVCMシリーズの最新作では、販売当初よりサムライマックのアンバサダーとして出演されている堺雅人さんと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が、『サムライマック』を盛り上げるため初共演します☆

期間・ディナー時間帯限定:炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ

価格:単品 780円(税込)〜/バリューセット 1,080円(税込)〜

販売期間:2024年10月2日(水)〜10月22日(火)

提供時間:午後5時〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

香ばしく焼き上げられたつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフを3枚重ね、さらにコクのあるチェダーチーズを3枚加えた、ビーフの美味しさを味わいつくせる、ボリュームと満足感抜群の「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」

シャキシャキのスライスオニオンもトッピングし、香ばしくトーストした、けしの実を使用したバンズで挟んであります。

香ばしい炙り醤油風のソースにたっぷり入れたたまねぎの甘さや、にんにくのコクによるあとを引くおいしさが、肉のうま味を引き立てる、思わずやみつきになる味わいです。

レギュラーメニュー:炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ

価格:単品580円(税込)〜、バリューセット 850円(税込)〜

販売期間:レギュラー販売中

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

「サムライマック」シリーズ不動の人気を誇る「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」

厚みのある100%ビーフを2枚とチェダーチーズを2枚加えた、ボリューム満点の一品です。

レギュラーメニュー:炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ

価格:単品570円(税込)〜、バリューセット 840円(税込)〜

販売期間:レギュラー販売中

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

ビーフパティに2 枚のスモークベーコンを重ねた「炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ」

フレッシュなトマトとレタス、スライスオニオン、コクのあるホワイトチェダーチーズをトッピングした、肉と野菜のバランスが絶妙なレギュラーメニューです。

50歳の堺雅人さんと50周年のハローキティがTVCM初共演

タイトル:サムライマック「やろうよぜんぶ。」篇

放映開始日:2024年10月1日(火)

放送エリア:全国(一部地域を除く)

新たに放映される『サムライマック』TVCMシリーズの最新作に、販売当初より『サムライマック』のアンバサダーとして出演いただいている堺雅人さんと、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が、『サムライマック』を盛り上げるため初共演!

“やろうよぜんぶ。”というメッセージで、さまざまなことに積極的にチャレンジする「ハローキティ」の

失敗は挑戦した証(あかし)、ぜんぶ宝物よ♪

と前向きに頑張る姿を通して、大人の挑戦を応援するストーリーとなっています☆

肉厚ビーフ3枚のボリュームで大人気のトリプル肉厚ビーフが3週間限定・夕方5時からのディナー時間帯限定で復活!

マクドナルドにて2024年10月2日より販売される、サムライマック「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」の紹介でした。

