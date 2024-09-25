ShowMinorSavage（Aile The Shota、BE:FIRST・MANATO＆SOTA）「Ocean -Ovall remix-」をサプライズリリース

■『Apartment B』でOvallと披露した「Ocean」「Thinkin’ bout you」の音源化が決定！

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」に所属するBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』で出会い、ブラックミュージック、アーバンミュージックといった共通の音楽をルーツに持つ、Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA (BE:FIRST）の3人によるクリエイティブチーム“ShowMinorSavage”。

日本テレビが手掛ける音楽番組『Apartment B』で、Shingo Suzuki、mabanua、関口シンゴによるトリオバンド“Ovall”と披露した、ShowMinorSavageの楽曲、「Ocean」「Thinkin’ bout you」が“Ovall remix”として音源化が決定。9月25日に「Ocean -Ovall remix-」がサプライズでリリースされた。

ヒップホップ、ジャズ、ソウルなどあらゆる音楽をルーツに持つOvallによる上質なバンドアレンジが、ShowMinorSavageの楽曲をワンランク上へと引き上げたリッチな楽曲となっている。

「origami PRODUCTIONS」の数々の作品を手掛けるアートディレクター / デザイナー、Sachiko Yamadaによる楽曲の世界観を抽象的に表現したオーガニックなアートワークにも注目だ。

また、『Apartment B』で披露された本楽曲の歌唱映像が、ShowMinorSavageのYouTubeチャンネルで公開されているので、ぜひチェックしてみよう。

なお、「Thinkin’ bout you -Ovall remix-」は、10月23日にリリースされる。

リリース情報

2025.09.25 ONSALE

DIGITAL SINGLE「Ocean -Ovall remix-」

2025.10.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Thinkin’ bout you -Ovall remix-」

ShowMinorSavage OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/showminorsavage_official/

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『Apartment B』Hulu特別版

https://www.hulu.jp/apartment-b/

『Apartment B』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/apartb/