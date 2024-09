廉価ブランド「CMF by Nothing」初のスマホ「CMF Phone 1」がいよいよ日本で9月26日より順次発売!

Nothing Technologyは25日、東京・渋谷にあるイベントスペース「TRUNK (HOTEL) ROOM 212」にてこの秋発売の新製品の先行販売を2024年9月26日(木)18:00から20:00まで実施するとお知らせしています。合わせて同社が価格を抑えた廉価なサブブランドとして展開する「CMF by Nothing」における初のスマートフォン(スマホ)「CMF Phone 1(型番:A015)」をこの先行販売イベントにて数量限定で販売すると見られます。

Nothing 特別先行販売のお知らせ



この秋発売の新製品の先行販売を、9月26日 (木) 18:00より、TRUNK (HOTEL) ROOM 212にて実施。



数量限定で、非売品を含む特別セットもご用意!



日時: 9月26日 (木) 18:00〜20:00

場所: 東京都渋谷区神宮前5-31 TRUNK HOTEL ROOM 212



※… pic.twitter.com/yyTtSTF1Nc — Nothing Japan (@NothingJapan) September 25, 2024

5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78

4G LTE: Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66

3G W-CDMA: Band I, IV, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

価格は案内されていないものの、公式WebサイトではCMF Phone 1がこれまでは日本では「発売日は未定」となっていましたが、現在は「日本デビュー」となっており、現時点は記載されていませんが、一時的に「9月27日10時より予約販売開始」と記載されていました。なお、先行販売イベントでは非売品を含む特別セットも用意され、支払いは現金のみとなるということです。Nothing Technologyではメインブランドである「Nothing」にて展開されているスマホ「Nothing Phone」シリーズでは背面に「Glyphインターフェイス」と呼ばれる仕組みのLEDライトを備え、通知や充電など状況に合わせてが光るようになってるのが特長でしたが、CMF Phone 1では背面パネルが取り替えできるようになっているほか、背面パネルに専用のスタンドやストラップなどを脱着できる仕組みが導入されており、デザイン性とカスタマイズ性に注力した製品となっています。画面は上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9:20の縦長な約6.67インチFHD+(1080×2400ドット)Super AMOLED(有機EL)ディスプレイ(約395ppi)で、パンチホール部分には約1600万画素CMOS+広角レンズ(F2.0)のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーも搭載しています。サイズは約164×77×8.2mm、質量は背面パネルが標準(プラスチック製)の場合には約197g、フェイクレザー(シリコンポリマー製)の場合には約202gで、生活防水・防塵(IP52準拠)に対応。主な仕様はMediaTek製チップセット(SoC)「Dimensity 7300」およびmicroSDXCカードスロット(最大2TB)、5000mAhバッテリー、急速充電(最大33W)、リバースチャージ(最大5W)、USB Type-C端子、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、位置情報取得(A-GNSSなど)、Android 14などで、内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージは8GB+128GBモデルと8GB+256GBモデルが用意されており、RAMはストレージを利用して8GBを追加した最大16GBまで拡張可能。SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが2つのデュアルSIMで、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。リアカメラはソニー製の約5000万画素CMOS+広角レンズ(F1.8、画角79°)とポートレート用の測位センサー(約200万画素CMOS)の構成となっており、独自の「TrueLensエンジン 2.0」を搭載することで高性能なコンピューテーショナルフォトグラフィーアルゴリズムと高機能なハードウェアを融合して「AIヴィヴィッドモード」などに対応しているほか、Googleとの共同開発による「Ultra XDR」によって暗い場所でも美しい撮影が可能となっています。その他、詳細は『Nothing、廉価ブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を発表!背面パネルが交換でき、ストラップやスタンドなども脱着可能。日本の発売日は未定 - S-MAX』をご覧ください。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Nothing CMF Phone 1 関連記事一覧 - S-MAX・CMF Phone 1 - CMF Global・CMF Store - Nothing Japan・CMF by Nothing (Global) - Wonderful by design - CMF Global