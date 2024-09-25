＜個人投資家の予想＞ 09月25日 22時 ＜個人投資家の予想＞ 09月25日 22時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4288) アズジェント 東証スタンダード

(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード

(3261) グラン 東証グロース

(215A) タイミー 東証グロース

(7523) アールビバン 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6222) 島精機 東証プライム

(3349) コスモス薬品 東証プライム

(3261) グラン 東証グロース

(7381) 北国ＦＨＤ 東証プライム

(4704) トレンド 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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