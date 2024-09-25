＜個人投資家の予想＞ 09月25日 22時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4288) アズジェント 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード
(3261) グラン 東証グロース
(215A) タイミー 東証グロース
(7523) アールビバン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6222) 島精機 東証プライム
(3349) コスモス薬品 東証プライム
(3261) グラン 東証グロース
(7381) 北国ＦＨＤ 東証プライム
(4704) トレンド 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4288) アズジェント 東証スタンダード
(6552) ゲームウィズ 東証スタンダード
(3261) グラン 東証グロース
(215A) タイミー 東証グロース
(7523) アールビバン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6222) 島精機 東証プライム
(3349) コスモス薬品 東証プライム
(3261) グラン 東証グロース
(7381) 北国ＦＨＤ 東証プライム
(4704) トレンド 東証プライム
出所：MINKABU PRESS