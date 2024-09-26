├屈辱的連敗後の天皇杯…横浜FM喜田拓也が向き合った“無言の思い”「それが彼らからのメッセージだと」

└10人vs10人の乱戦制した横浜FMが7年ぶり天皇杯4強! “J2最後の砦”山口は快速FW奥山洋平が一時同点弾も力及ばず