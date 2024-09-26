横浜FMvs山口 試合記録
【天皇杯準々決勝】(ニッパツ)
横浜FM 5-1(前半1-1)山口
<得点者>
[横]山根陸(16分)、エウベル(51分)、ヤン・マテウス(71分)、水沼宏太(77分)、アンデルソン・ロペス(86分)
[山]奥山洋平(23分)
<退場>
[横]ジャン・クルード(36分)
[山]沼田圭悟(41分)
<警告>
[山]サーラット・ユーイェン(28分)、沼田圭悟2(31分、41分)、板倉洸(33分)
主審:小屋幸栄
副審:五十嵐泰之、武田光晴
├屈辱的連敗後の天皇杯…横浜FM喜田拓也が向き合った“無言の思い”「それが彼らからのメッセージだと」
└10人vs10人の乱戦制した横浜FMが7年ぶり天皇杯4強! “J2最後の砦”山口は快速FW奥山洋平が一時同点弾も力及ばず
横浜FM 5-1(前半1-1)山口
<得点者>
[横]山根陸(16分)、エウベル(51分)、ヤン・マテウス(71分)、水沼宏太(77分)、アンデルソン・ロペス(86分)
[山]奥山洋平(23分)
<退場>
[横]ジャン・クルード(36分)
[山]沼田圭悟(41分)
<警告>
[山]サーラット・ユーイェン(28分)、沼田圭悟2(31分、41分)、板倉洸(33分)
主審:小屋幸栄
副審:五十嵐泰之、武田光晴
├屈辱的連敗後の天皇杯…横浜FM喜田拓也が向き合った“無言の思い”「それが彼らからのメッセージだと」
└10人vs10人の乱戦制した横浜FMが7年ぶり天皇杯4強! “J2最後の砦”山口は快速FW奥山洋平が一時同点弾も力及ばず