¾¾ÅÄÀë¹À¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡Ö²¶¤Ï¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¾¾ÅÄÀë¹À»á¤¬22Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÂëBAKA·³ÃÄ¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹SP ! Ç®ÃË¤Î¸¶ÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë!?¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢²¦Äç¼£»á¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡û»ÄÎ±¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯À£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£9³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¾¾ÅÄ»á¡£
¡ÖºÇ½é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡ØÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢WBC¤ÇËÜ¾ì¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢OB¤ÎÊý¤È¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ç³¤³°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ìîµå¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö²¦²ñÄ¹¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø²¶¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¤°¤µ¤Ã¤È¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î18Ç¯´Ö¤ÎÌîµåÀ¸³è¤Ç¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢²¦»á¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø²¦´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¡¢»ÄÎ±¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÂëBAKA·³ÃÄ¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü¤ÈYouTube¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¹¥¤¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¹¥¤¤Ë¤è¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹°¦¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û»ÄÎ±¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á¤Î¸ÀÍÕ
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯À£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£9³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¾¾ÅÄ»á¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö²¦²ñÄ¹¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø²¶¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¤°¤µ¤Ã¤È¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î18Ç¯´Ö¤ÎÌîµåÀ¸³è¤Ç¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢²¦»á¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø²¦´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¡¢»ÄÎ±¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÂëBAKA·³ÃÄ¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü¤ÈYouTube¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¹¥¤¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¹¥¤¤Ë¤è¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¥Û¡¼¥¯¥¹°¦¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£