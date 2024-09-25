²£ÉÍFM¡¢GÂçºå¡¢¿À¸Í¡¢µþÅÔ¤¬4¶¯¤Ø¡ª¡¡ÀéÍÕ¡¢»³¸ýÇÔÂà¤ÇJ2Àª¤ÏÁ´ÌÇ¡¿Å·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡
¡¡Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦½à¡¹·è¾¡¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬25Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à4¥Á¡¼¥à¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î°ìÀï¤Ï¡¢14Ê¬¤Ë»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇGÂçºå¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¹Åç¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤â79Ê¬¡¢º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢´ßËÜÉðÎ®¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢GÂçºå¤¬2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢½à·è¾¡¤«¤é¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2020¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Íâ½µ¤Î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢11Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤éËÀîÍºÂÀ¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢µþÅÔ¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£µþÅÔ¤Ï¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢85Ê¬¤Ë¤ÏÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ3ÅÀÌÜ¡£½ª»Ï»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼é¤Ã¤Æ¤ÏÀéÍÕ¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤º¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï2»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢»³º¬Î¦¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç²£ÉÍFM¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿±ü»³ÍÎÊ¿¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢»³¸ý¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£²£ÉÍFM¤Ï¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¡¢»³¸ý¤Ï¾ÂÅÄ·½¸ç¤¬Âà¾ì¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢²£ÉÍFM¤¬ÂçÎÌ4¥´¡¼¥ë¡£¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢¿å¾Â¹¨ÂÀ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼¡¡¹¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð5¡Ý1¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¡£2017¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤¦°ìÊý¤Î»î¹ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢15Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£·ÀèÍ´Ìï¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Æüüâ¸÷´ø¤¬±¦Â¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹²¬Î¼ÂÀ¤¬±¦Â¤ÇÄÀ¤á¤ë¡£¿¹²¬¤Î¿À¸ÍÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤ËÆþ¤Ã¤¿µÜÂåÂçÀ»¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¿¨¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÁÌÚ¹¯Ìé¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿°æ¼ê¸ý¤¬±¦Â¤Ç¸«»ö¤Ê°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¿À¸Í¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2019¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢½à·è¾¡¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢GÂçºå¡¢µþÅÔ¡¢²£ÉÍFM¡¢¿À¸Í¤¬½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£¹Åç¡¢ÀéÍÕ¡¢»³¸ý¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤È¤¤¤¦·Á¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Î»î¹ç·ë²Ì¡¢¤ª¤è¤Ó½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊJ1¡Ë¡¡5¡Ý1¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡ÊJ2¡Ë
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊJ1¡Ë¡¡1¡Ý2¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ÊJ1¡Ë
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡ÊJ1¡Ë¡¡0¡Ý3¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊJ1¡Ë
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡ÊJ1¡Ë¡¡3¡Ý0¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡ÊJ2¡Ë
¢§10·î27Æü¡ÊÆü¡Ë
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡vs¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡vs¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¡¡11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î°ìÀï¤Ï¡¢14Ê¬¤Ë»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇGÂçºå¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ç¹Åç¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤â79Ê¬¡¢º¸¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢´ßËÜÉðÎ®¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢GÂçºå¤¬2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢½à·è¾¡¤«¤é¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿2020¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï2»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢»³º¬Î¦¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç²£ÉÍFM¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿±ü»³ÍÎÊ¿¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢»³¸ý¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£²£ÉÍFM¤Ï¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É¡¢»³¸ý¤Ï¾ÂÅÄ·½¸ç¤¬Âà¾ì¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢²£ÉÍFM¤¬ÂçÎÌ4¥´¡¼¥ë¡£¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢¿å¾Â¹¨ÂÀ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼¡¡¹¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð5¡Ý1¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¡£2017¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤¦°ìÊý¤Î»î¹ç¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢15Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£·ÀèÍ´Ìï¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Æüüâ¸÷´ø¤¬±¦Â¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹²¬Î¼ÂÀ¤¬±¦Â¤ÇÄÀ¤á¤ë¡£¿¹²¬¤Î¿À¸ÍÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤ËÆþ¤Ã¤¿µÜÂåÂçÀ»¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¿¨¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÁÌÚ¹¯Ìé¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿°æ¼ê¸ý¤¬±¦Â¤Ç¸«»ö¤Ê°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¡£¿À¸Í¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2019¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢½à·è¾¡¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢GÂçºå¡¢µþÅÔ¡¢²£ÉÍFM¡¢¿À¸Í¤¬½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£¹Åç¡¢ÀéÍÕ¡¢»³¸ý¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤È¤¤¤¦·Á¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Î»î¹ç·ë²Ì¡¢¤ª¤è¤Ó½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎½à¡¹·è¾¡¡¦»î¹ç·ë²Ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊJ1¡Ë¡¡5¡Ý1¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡ÊJ2¡Ë
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊJ1¡Ë¡¡1¡Ý2¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ÊJ1¡Ë
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡ÊJ1¡Ë¡¡0¡Ý3¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊJ1¡Ë
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡ÊJ1¡Ë¡¡3¡Ý0¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡ÊJ2¡Ë
◼︎½à·è¾¡¡¦»î¹çÆüÄø
¢§10·î27Æü¡ÊÆü¡Ë
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡vs¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡vs¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.