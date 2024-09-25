¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó¡Û¸÷¤ë¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¼ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ª
¡ØMOOMIN¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤¬2024Ç¯9·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈHamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¡¢2024Ç¯10·îÃæ½Ü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¤Þ¤¿10·îÃæ½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤À¡£
¡ØMOOMIN¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î·Ý½Ñ²È¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤ª¤è¤ÓÈà¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥È¡¼¥Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³¨ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ïº£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ÏºÙ¤¤¥¥Î¥³¤äÇò¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤ÎºÙÄ¹¤¤·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¸¤Êª¡£¤¤¤Ä¤â½¸ÃÄ¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¡£Íë¤ÎÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¤ËÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ³²¤ÊÀ¸¤Êª¤À¡£¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤¬´Ý¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¹Å¤µ¤Î¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤â·Á¾õ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¼ê¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¤¥µ¥é¥µ¥é¤Î¼Á´¶¤À¡£¤Þ¤¿Ãß¸÷ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìë¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¾®ÊªÎà¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä°¦¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¿Ë¹»Ò¡×¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¿¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¿¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¡£
ºòº£¡¢½÷ÀÉþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¾¯¤Ê¤µ¤äÍÍÑÀ¤ÎÄã¤µ¤¬SNS¾å¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë½÷ÀÉþ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Ç¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÉÔ³Ê¹¥¤È¤·¤ÆÀ©ºîÂ¦¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¨¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬½÷À¤Ï¤½¤â¤½¤âÊ¿¶ÑÅª¤ËÃËÀ¤è¤êÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÃËÀÉþ¼°¤ÎÂç·¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤ê·ë¶É¤ÏÍÆÀÑ¤¬ÌòÎ©¤¿¤º¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆñÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Ç¯¡¹Âç·¿²½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡Ö¥µ¥Ã¤È½Ð¤»¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤Êý¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤â³Ú¤·¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ËÆü¡¹¤ÎÆ°ºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü3ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËMoomin Characters TM
¡ØMOOMIN¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î·Ý½Ñ²È¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤ª¤è¤ÓÈà¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥È¡¼¥Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³¨ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥°¥Ã¥º¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ïº£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ÏºÙ¤¤¥¥Î¥³¤äÇò¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤ÎºÙÄ¹¤¤·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¸¤Êª¡£¤¤¤Ä¤â½¸ÃÄ¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¡£Íë¤ÎÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂÎ¤ËÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ³²¤ÊÀ¸¤Êª¤À¡£¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¹Å¤µ¤Î¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¼ó¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤â·Á¾õ¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¼ê¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¤¥µ¥é¥µ¥é¤Î¼Á´¶¤À¡£¤Þ¤¿Ãß¸÷ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìë¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¾®ÊªÎà¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä°¦¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¿Ë¹»Ò¡×¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¿¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡×¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¿¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¡£
ºòº£¡¢½÷ÀÉþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¾¯¤Ê¤µ¤äÍÍÑÀ¤ÎÄã¤µ¤¬SNS¾å¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë½÷ÀÉþ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Ç¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÉÔ³Ê¹¥¤È¤·¤ÆÀ©ºîÂ¦¤«¤éÈò¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¨¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÀÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬½÷À¤Ï¤½¤â¤½¤âÊ¿¶ÑÅª¤ËÃËÀ¤è¤êÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÃËÀÉþ¼°¤ÎÂç·¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤ê·ë¶É¤ÏÍÆÀÑ¤¬ÌòÎ©¤¿¤º¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆñÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Ç¯¡¹Âç·¿²½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡Ö¥µ¥Ã¤È½Ð¤»¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤Êý¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤â³Ú¤·¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ËÆü¡¹¤ÎÆ°ºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü3ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËMoomin Characters TM