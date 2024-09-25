¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼Î¼ÂÀ¡¢2·³ºå¿ÀÀï¤Ç2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡¡¾¾»³2·³´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³ºÇ¶á°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡¼14¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢ÌÄÈøÉÍ¡Ë
¡¡¤³¤Î½©¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢½ÅÊõ¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î4Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ÃæÂ¼Î¼ÂÀÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ºå¿ÀÀï¤Î6²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈï°ÂÂÇ1¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤¿ºÇ¶áÅÐÈÄ6»î¹ç¡¢11²ó⅔¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÈï°ÂÂÇ4¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤Ï¡¢2·³¹ß³Ê»þ¤Ë1·³¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤âÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ëÊÑ²½µå¤È¡¢·è¤áµå¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¶á¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¡£´¶¿¨¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡6²ó¤â¡¢ºå¿À¤Î3ÈÖ¡¦¾®Ìî»ûÃÈ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ç3µå»°¿¶¡£7²ó¤Ë¤â4ÈÖ¡¦°æ¾å¹Âç¤Ø¤Î4µåÃæ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï1µå¤À¤±¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï138¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£1»à°ìÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìî¸ý¶³Í¤¤òÃæÈô¡¢¹â»ûË¾Ì´¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ø¤Î13µå¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ²½µå¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¤â¡ÖÎ¼ÂÀ¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡£¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼Î¼¤Ï¡¢22Ç¯¤Ë»ÙÇÛÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¤ËºÆ¤Ó°éÀ®·ÀÌó¡£7·î24Æü¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¤À¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±¦ÏÓ¤ÏÎäÀÅ¤Ëº£¸å¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î½©¤ÎàÈëÌ©Ê¼´ï¸õÊäá¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£