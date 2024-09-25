¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¥á¥¸¥ã¡¼ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÉ×¿Í¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Â©»Ò¤¬¹æµã¤·¤¿¤ï¤±¤Ï¡Ä¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÁª¼ê¤ÎÉ×¿Í¤¬µå¾ìÆâ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿À»»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Ï¢Æü¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎÉ×¿Í¡¦»³ËÜÀ»»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¥¢¥¹¥È¥í¥º½êÂ°¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤ÎÉ×¿Í¡¦¿¼ÄÅÎÜÈþ¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¼Â¸½¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç´ÑÀï¡¢¤ª¿©»ö¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö²¹¤«¤¤¤´²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë°ì½Ö¤ÇÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÂ©»Ò¤Ï¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹æµã¤·¤¿¤Û¤É¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤¬ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹æµã¤¹¤ëÄ¹ÃË¤òÊú¤¯µÆÃÓ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ä¤ì¤¿¤é°Â¿´¤À¤í¤¦¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£