20年ぶりに再始動した、B'zの松本孝弘さん率いるバンド・TMG (Tak Matsumoto Group)が全国ツアーの東京公演を23〜24日に開催。会場に集まった観客を盛り上げました。

TMGは2004年に結成。松本さん、ボーカルを務めるMR.BIGのエリック・マーティンさん、ボーカル&ベースを担当するNight Rangerのジャック・ブレイズさん、日米のロックスターによる3人組バンドです。

9月19日から全国ツアー『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』を行っているTMG。東京公演にはそれぞれ3000人の観客が集まり、『CRASH DOWN LOVE』や『GUITAR HERO』などの楽曲を披露し、会場を魅了しました。

ツアーは10月まで行われ、北海道、福岡、大阪や東京などで開催される予定です。