¡Úµð¿Í¡ÛÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¤¬¹øÄË¤ÎÀîÁê¥³¡¼¥Á¤ËÂå¤ï¤ê¶ÛµÞà¾º³Êá¡¡°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÎëÌÚ¾°¹Æó·³³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¡¢¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÀîÁêÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£¹¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀîÁê¥³¡¼¥Á¤ËÂå¤ï¤ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÎëÌÚ¥³¡¼¥Á¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æó·³Àï¤ÎºÇÃæ¤ËÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ÆµÞ¤¤ç²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢°ì·³³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ºòµ¨°ÊÍè¤Î°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î°ì·³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÄºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Íâ£²£¶Æü°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£