±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¡ÖÀ¿°ÕÂç¾·³¡×90Ç¯Âå¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¾ïÏ¢¡¡ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤Ï¡Öµ©Âå¤Î¥ï¥ë¡×3ÅÙÌÜÂáÊá
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±©²ì¸¦Æó¡ÊËÜÌ¾¡¦Åö¿¿Èþ´îÃË¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¡á²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡á¤¬25Æü¡¢µõµ¶¤Î¸øÀµ¾Ú½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¶¯À©¼¹¹ÔË¸³²ÌÜÅªºâ»º¾ùÅÏ²¾Áõ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£2007Ç¯6·î¡¢Ì¤¸ø³«³ô¤ÎÇäÇã¤ò¤á¤°¤ëº¾µ½¤È¶²³åÌ¤¿ë¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢13Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤Ø¤Î¾å¹ð¤¬´þµÑ¤µ¤ì¡¢11Ç¯6·î¤ÎÆó¿³È½·è¤ÎÄ¨Ìò6Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¡¢±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï²Æì·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌò¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢º¾µ½»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤òºâ»ºÊ¬Í¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æº¹¤·²¡¤µ¤¨¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¼¹¹ÔË¸³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸µºÊ¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÉþÌòÃæ¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¡£20Ç¯9·î¤Ë1Ç¯2·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤ê¡¢ºÆ¤Ó²Æì·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¡¢21Ç¯9·î¤Ë½Ð½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æì¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢1982Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î½éÂå¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢90Ç¯Âå¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ò¤Ë¤®¤ï¤¹Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡94Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤È¸òºÝ¡£¤À¤¬¡¢½÷ÀÌäÂê¤äÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥Ê¤ÎÉã¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤¬¡Öµ©Âå¤Î¥ï¥ë¡×¤ÈÊ°³´¤·¸òºÝ¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡£±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¿°Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÀ¿°Õ¡¢À¿°Õ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¿¤á¡ÖÀ¿°ÕÂç¾·³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£99Ç¯¤Ë¥¢¥ó¥Ê¤ÈÇË¶É¤·¤¿¸å¤Ï¸Î¶¿¡¦²Æì¤Ç°û¿©Å¹¤ò³«Å¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òºÆ³«¡£º£Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢ABEMA¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê2¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Èþ¿Í½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤¬À®Î©¡£´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡