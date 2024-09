「ムーミン アラビア」からタオルやベッドリネンなどのテキスタイルが新登場! ムーミンの友達のリトルミイとスニフをはじめ人気キャラクターも登場する新作アイテムをご紹介します♪『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。

そんなムーミンと、フィンランドのテーブルウェアブランド・アラビアとの1950年代から続く人気コラボレーションシリーズである「ムーミン アラビア」に、新しいテキスタイルが登場! バスルーム、ベッドルーム、キッチン、キッズ向けアイテムなど幅広いラインナップが用意されている。バスタオルとフェイスタオルには、有名ないたずらもののスティンキー、孤独な魔物のモラン、不思議なニョロニョロといった人気キャラクターが仲間入り!また、小説『ムーミン谷の彗星』のストーリーからインスピレーションを得たコメットコレクションでは、ムーミン、スニフ、スナフキンが、ムーミン谷に彗星が近づいていることを皆に知らせようと急いでいる様子がデザインされていて、楽しい冒険の夢が見られそう。そして、新登場する陶器のソープディスペンサー、歯ブラシホルダー、ソープディッシュは、ムーミンコミックス『南の島にくりだそう』、『やっかいな冬』、『ジャングルになったムーミン谷』などから、ムーミンたちが入浴や歯みがきを楽しむ様子や、ムーミン谷に春が訪れムーミン谷の住人たちは花咲く自然を楽しもうと駆け出す様子を描いたクラシックなフラワーガーデンなど、バスルームを癒しの空間にしてくれそうな優しいデザインが魅力のラインナップとなっている。おうち時間はムーミンたちと一緒にまったり癒されて♪(C)Moomin CharactersArabia is a registered trademark of Fiskars Group.Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。