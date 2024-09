11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の郄塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜)。9月16日(月・祝)の放送では、INIの活動で褒めてほしいことや頑張ったことに対して、郄塚先生が“ファンファーレ”を鳴らしました。この記事では、10月30日(水)にリリースされる7枚目のシングル「THE VIEW」について語ったパートを紹介します。

INI郄塚大夢

―ー普段は生徒(リスナー)に向けてファンファーレを届けていますが、今夜はINIに向けたファンファーレを鳴らす企画に。番組の前半1つ目のファンファーレは「INI、新曲をデジタルリリース」。2つ目のファンファーレは……!?郄塚:続いてのファンファーレです。10月30日(水)にINI 7枚目のシングル「THE VIEW」をリリースします! 応援してくれているみなさんのおかげです。本当にありがとうございます!郄塚:「THE VIEW」のコンセプトは、「CHANGE THE VIEW -見方を変えれば広がる世界-」。衣装も“バットマン衣装”、“ヴァンパイア衣装”って呼んでいます。バットマン、コウモリって逆さまじゃないですか。そういう意味もあって、逆さに見ることでちょっと違った見え方があるみたいな意味があります。けっこう、衣装もみんな斬新なんですよね。僕なんて衣装で初めて“おへそ”を出しているんですよ。衣装に合わせて体を引き締めていけたらいいなと思うので、頑張りたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/