ÆüËÜ¥Ï¥àÇÔÀï¡¡£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Þ¤¿ÂÆ§¤ß¡¡¸°Ã«¤Î°úÂàÅÐÈÄ¢ª£²ÈÖ¼ê¡¦¶âÂ¼¤¬¸í»»¡¡£±ÈÖ¡¦·´»Ê£±£²¹æ¤â
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£±¡Ý£³³ÚÅ·¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£²Ï¢ÇÔ¡££Ã£Ó¿Ê½Ð·èÄê¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤âÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°úÂà»î¹ç¤Î¸°Ã«¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢ÂÇ¼Ô£²¿Í¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÉÔ´·¤ì¤Ê·Á¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¶âÂ¼¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£»Íµå¤ÈÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÁö¼Ô¤òÎ¯¤á¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤ËÀèÀ©£³¥é¥ó¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦Æ£°æ¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¡£»°²ó¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿·´»Ê¤¬Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ö£±£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Þ¡¢Ï»²ó¤ÈÌµ»à¤«¤éÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£