©️ABCテレビ

今注目の5人組ボーイズグループONE PACT(ワンパクト)が、新曲『待ってたキミを』を地上波で初披露! &♡(エンハート ※ONE PACTのファンネーム)待望の爽やかでときめく楽曲になっており、メンバーの“わちゃわちゃ感”あふれるパフォーマンスを永遠に見ていたくなる!

©️ABCテレビ

【動画】ONE PACTリーダー・ジョンウが収録中に「家に帰ります」 一体何があったの!?

ONE PACTは、2023年11月末にデビューしたイケメン5人組。韓国の大人気サバイバルオーディション番組『BOYS PLANET』の出演メンバー4人と、ラップバトル番組『高等ラッパー4』の出演メンバー1人で構成されている。日本での活躍の場も広げ、ZEPP TOURから7ヶ月ぶりの単独公演「2024 ONE PACT HALL LIVE 【An All-day Groove】 IN JAPAN」の開催が決定した。

©️ABCテレビ

そんなONE PACTが、日本オリジナルの新曲『待ってたキミを』をテレビで初披露することに(ジェイチャンは別の仕事のため不在)。同楽曲を含むグループのほとんどの楽曲は、メンバーのテグが作詞作曲プロデュースを務めている。彼いわく『待ってたキミを』は、&♡が望んでいた「清涼感があって素朴でときめく曲」だそうだ。

©️ABCテレビ

疾走感あふれるイントロが流れると、メンバーはノリノリに! カメラに向かって、ピースサインや、あざといポーズ、クールな表情、手を振るなど、1人1人パフォーマンスが自由だ。メンバーがペアになってピースサインをしたり、肩を組んだりと、仲良しなところも微笑ましい。また、4人がラストに披露した、弓矢で射貫くような仕草と指ハートに、ズギュンときた&♡は多いだろう。

©️ABCテレビ

『待ってたキミを』を笑顔でキュートに披露したONE PACTに、多くの&♡が大喜び。X(旧Twitter)上では、「やっぱりかわいい曲だし飽きない テグって天才」「『待ってたキミを』はまごうことなきスルメソングやなぁ」「こんなに盛りだくさんに地上波でONE PACTを見れて幸せ」「みんな日本語頑張ってくれててお話し上手! 楽曲披露もあって、特集に感謝です」といった声で盛り上がった。

©️ABCテレビ

なお、ONE PACTによる『待ってたキミを』のパフォーマンスは、9月21日深夜に放送された番組『K-POPドック!』で行われた。同番組の公式YouTubeでは、パフォーマンス映像のフルバージョンを公開中だ。