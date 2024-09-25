Æ£ËÜº»Íå¤¬Æ©¤ÄÌ¤ë¿§ÇòÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþµÓ¤¹¤é¤ê¡ØBOMB Love Special 2024 #2¡Ù¡ÚÆÈÀê¥«¥Ã¥È¡Û
Æ£ËÜº»Íå¤¬¡¢9·î24Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖBOMB¡×¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢ÊÌºý¡ØBOMB Love Special 2024 ¡ô2¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆ£ËÜº»Íå¤Î¥Ü¥à½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡£¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤¼êÂ¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡üÆ£ËÜº»Íå¡Ä2003Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162cm¡£B83¡¦W63¡¦H87¡£·ì±Õ·¿O·¿¡£X¡Ê@fujimoto_sara_¡Ë¡¢Instagram¡Êfujimoto_sara_official¡Ë¡£
É½»æ¤Ï²£Ìî¤¹¤ß¤ì
É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡£²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦¸ÅÌ±²È¤Ç¡¢23ºÐ¤Î¿§¹á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£Ç»º°¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÈþ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¡£¥µ¥Æ¥ó¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï±ïÂ¦¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢²ÄÎù¤Ê¾®²ÖÊÁ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë¤Ë¡£Äí¤ÇÇ¨¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢Æ©¤±¤ë¥Ô¥ó¥¯¥ì¡¼¥¹¥Ó¥¥Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤ÄÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿20¥Ú¡¼¥¸¤ÎºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü²£Ìî¤¹¤ß¤ì¡Ä2000Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£B86¡¦W56¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£X¡Ê@yokono_sumire¡Ë¡¢Instagram¡Êyokono_sumire¡Ë¡£
Î¢É½»æ¤Ï¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò
¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¥Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¤Ë»ç¤Î±©¿¥¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡¢¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÇò¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Ï²Ö¤Ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¡Ä¡£¤¤¤Þ¤Î¹õÖ¿¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À15¥Ú¡¼¥¸¤Î¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¡£
¡ü¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡Ä2003Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160cm¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£X¡Ê@PtA_nanako¡Ë¡¢Instagram¡Êkurosaki0516¡Ë¡£
¡ã¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡ú¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤ÎºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¿¼¹È¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë¡¢ÁÇºà´¶¤Î¤¤¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¡¢¥ì¡¼¥·¡¼¤ÊÇö¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¤È¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿13¥Ú¡¼¥¸¡£
¡üÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡Ä1996Ç¯9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹157cm¡£B88¡¦W60¡¦H84¡£·ì±Õ·¿AB·¿¡£X¡Ê@tmr_syk_¡Ë¡¢Instagram¡Êtmrsyk¡Ë¡£
¡ú¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¡×¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈþ¾¯½÷¡¦»³²¬²íÌï¤Î¥Ü¥à½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡£²¦Æ»¤ÎÁÖ¤ä¤«¿åÃå¤ò¥Ð¥¹¥È92¥»¥ó¥Á¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡£¾Ð¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¬½Å»õ¤â¤«¤ï¤¤¤¤19ºÐ¤Î·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡ü»³²¬²íÌï¡Ä2004Ç¯11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹161cm¡£B92¡¦W60¡¦H92¡£·ì±Õ·¿B·¿¡£TikTok¡Êmiyabi_1129¡Ë¡¢X¡Ê@miyabi_11292004¡Ë¡¢Instagram¡Êmiyabi_112920¡Ë¡£
¡úµ¬³Ê³°¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡¦¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤â¥Ü¥à½éÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡È¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡É¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È·Ï¤Î¥»¥¯¥·¡¼¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ä2000Ç¯1·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£º´²ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹158cm¡£B95¡¦W65¡¦H98¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£X¡Ê@chitose_yoshino¡Ë¡¢Instagram¡Êchitose_yoshino¡Ë¡£
¡úº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦ËÙ¤ß¤Ê¤ß¡£Â¸ºß´¶È´·²¤ÎH¥«¥Ã¥×Èþ¥Ð¥¹¥È¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¡£
¡üËÙ¤ß¤Ê¤ß¡Ä20000Ç¯12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹150cm¡£B87¡¦W60¡¦H82¡£·ì±Õ·¿B·¿¡£X¡Ê@minami__hori¡Ë¡¢Instagram¡Êminami__hori¡Ë¡£
¡ú¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
¡ãÊÌºýÉÕÏ¿¡ä
Î¾ÌÌÄ¶BIG¥Ý¥¹¥¿¡¼
²£Ìî¤¹¤ß¤ì
¡ã·ÇºÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡ä
²£Ìî¤¹¤ß¤ì
¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡ÊPeel the Apple¡Ë
ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú
»³²¬²íÌï
Æ£ËÜº»Íå
¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡Ë
ËÙ¤ß¤Ê¤ß
¡ÖBOMB Love Special 2024 ¡ô2¡×
Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,600±ß¡ÜÀÇ¡ÊÀÇ¹þ1,760±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
È½·¿¡§A4ÊÑ·Á¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
¥Ü¥àÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/idol_bomb
¡Ú¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
Amazon¡§https://amzn.to/3zvZeFQ
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1107535055
HMV&BOOKS online¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/15222798