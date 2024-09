◆Devil ANTHEM.、ノンストップパフォーマンスで圧倒

【モデルプレス=2024/09/25】音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」(スターズトーキョー)が9月25日〜27日の3日間、東京・きゅりあん(品川区総合区民会館)で開催中。25日のDAY1に5人組アイドルグループ・Devil ANTHEM.(デビルアンセム)が出演し、舞台裏でモデルプレスの取材に応じた。Devil ANTHEM.は2014年結成。竹越くるみ(たけこし・くるみ/21)、橋本侑芽(はしもと・ゆめ/21)、安藤楓(あんどう・かえで/20)、竹本あいり(たけもと・あいり/22)、水野瞳(みずの・あきら/20)の5人からなるアイドルグループ。結成10周年を迎える2024年12月末をもって活動を一時休止することを発表している。

◆Devil ANTHEM.インタビュー

◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC&FASHION GALAXY」

◆Devil ANTHEM.初のベストアルバム『Devil ANTHEM. 10th Anniversary Collection「The Best Miraculous Trajectory」』

◆Devil ANTHEM. 10th Anniversary ONE MAN LIVE「Miraculous Trajectory〜すべてが奇跡だった〜」

鮮やかなグリーンの衣装で登場。「Blue Youth」や「LINK」、「ミッドナイトドライブ」、「ar」など、力強い楽曲をノンストップで披露し、観客を圧倒した。― グループ結成10周年を記念した初のベストアルバム『Devil ANTHEM. 10th Anniversary Collection「The Best Miraculous Trajectory」』が2024年10月23日(水)にリリースされるとのことですが、どんなアルバムに仕上がりましたか?竹本:3曲新曲が入っていて、既存の曲も再レコーディングしたりと盛りだくさんなアルバムになっているんですけど、「The Best」というだけにライブでも大人気の定番の曲が入っています。ここに入りきらないDevil ANTHEM.の人気曲もあるんですが、それの中でもよりすぐりのものを入れているので、聞いた人がライブに行きたくなるワクワクしちゃうようなアルバムになっています。― アルバムのタイトルに"奇跡"というワードが入っていますが、今まで活動を続けられている中で「これは奇跡的だ」と感じた瞬間はありますか?竹越:Devil ANTHEM.は今年10周年で、この5人体制になってからは6年目なんですが、本当に思春期真っ只中をこの5人でずっと一緒にいました。みんな反抗期だったり色々なことが重なった6年間だったんですけど、でも誰1人休んだりもせず、本当にこの5人で6年間しっかり活動できたことがすごく素敵だなと思っています。最近も色々なインタビューを受けさせていただいているんですが、その度に「この5人でいれることが本当に奇跡」とたくさん話していて、この5人で6年間もずっと一緒にいれたのがすごいなと思います。― リリースイベントなどこれからまだまだ続くと思いますが、今回のベストアルバムやグループ自身の注目ポイントを教えてください。安藤:Devil ANTHEM.は音が大きい、爆音なのが特徴です。ライブハウスなどで聞く音は大きいけど全部の音が繊細で綺麗で、どんなに音が大きくても耳がわ!ってならない綺麗な音なので、そこがすごくポイントだなと思います。あともう一つ、手袋レーザーというのをいつも使っているんですけど、それもファンの方やよくライブに来てくださる方に注目されることが多いのでポイントです。竹本:他のアイドルさんで多分やらないようなことばかりやらせていただいていて、みなさんが一般的に想像するアイドルという形から外れたことをたくさんやっています。どちらかと言うとバンドマンの意識に近いのかなと思うんですけど、プロデューサーが男の子脳が強くて遊び心が多いので、時には靴が光っていたりすることもあります(笑)。そういう演出は特に男性ファンの方の心をくすぐる、やっぱり一つ目を引くものだと感じています。― 2024年12月27日(金)にDevil ANTHEM. 10th Anniversary ONE MAN LIVE「Miraculous Trajectory〜すべてが奇跡だった〜」がTOKYO DOME CITY HALLにて開催ということで、今年一年10周年ということを強く意識されてきたかと思いますが、その年末に行われるワンマンをどういうものにしていきたいですか?橋本:TDCは去年も立たせていただいた場所で、リベンジワンマンと言いますか、 前回よりたくさんお客さんを集められるように私たちも日々頑張っています。この1年の集大成をお見せしたいです。― この後パフォーマンスを控えていますが、新イベント「STARRZ TOKYO」出演の意気込みもお伺いしたいです。水野:今回こうやって初めてDevil ANTHEM.が立たせていただく会場で、グループからは侑芽ちゃんがファッションモデルとして出演したりと、きゅりあんでどんなDevil ANTHEM.をお見せすることができるのかすごく楽しみでした。また普段ご一緒する機会がなかなかないアイドルさんやアーティストの方と今回ご一緒するので、Devil ANTHEM.を知らないお客さんもきっといると思います。ほかのファンのみなさんにDevil ANTHEM.のライブを一目見てもらえたら、そしてちょっとでも刺さったらなと思います。― 最後に夢を追いかけているモデルプレス読者に向けて、夢を叶える秘訣を教えてください。竹越:私は芸能界に入るのが昔からの夢だったんですけど、芸能界に入ったきっかけが自らスカウトされに竹下通りに出向いたことでした。そういう図々しさみたいなところがきっと鍵だったのかなと思います。あとは夢を追いかけている人生を楽しむ方法として、自分を運が良い人間だと思い込むことが本当に重要だなと思っていて。自分は運が良い、自分は愛されるべき存在だと信じて行動していると、どんどん良いものが目に入ってくると思います。それによってきっと夢を叶えるまでの道のりもすごく楽しいものになるし、夢を追いかけている間の時間がどれだけ充実しているかで、夢を叶えた瞬間の喜びの大きさもきっと変わる。なので夢を叶える秘訣として、とにかく図々しくなることと、暗示でいいので自分のことをとても運が良い人間と思うことがすごく必要だと思います。― スカウトされに行って本当にスカウトされたんですね!竹越:はい(笑)。スカウトされに行って今の事務所の方に声をかけてもらいました。しかも「スカウトのされ方」とか調べていたんですよ、「自分は絶対にスカウトされる」という自信がすごくあったみたいで(笑)。なので図々しいというか、自己中な一面も必要だなと思います。― ありがとうございました。コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」を発掘し多くの人々と共有していきたいという考えのもと立ち上げられた「STARRZ TOKYO」。テーマに据えた「MUSIC&FASHION GALAXY」には、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。25日(DAY1)にOCHA NORMA、高嶺のなでしこ、貴島明日香、26日(DAY2)にORβIT、BOYS AND MEN、藤井サチ、27日(DAY3)にきみとバンド、フジコーズ、香音らが出演。(modelpress編集部)初のベストアルバム『Devil ANTHEM. 10th Anniversary Collection「The Best Miraculous Trajectory」』を2024年10月23日にリリース。未公開の新曲2曲を含む15曲が収録される。本作はCDのみの通常盤のほか、各メンバーがジャケットを飾り、そのメンバーのアクリルキーホルダーが同梱されるソロ盤、本日8月21日に東京・Spotify O-EASTで行われた結成10周年記念ツアー「Devil ANTHEM. 10th Anniversary Year SPRING→SUMMER TOUR 2024」追加公演「#でび夏霞演奏会」の模様と、「デビアンの2024年夏に密着しました」ムービーを収録したBlu-ray付きのスペシャル盤が用意される。スペシャル盤はビクターエンタテインメントのオンラインストア限定商品で、オリジナル缶ケースとメンバー5人分のアクリルキーホルダーも付属する。日程:2024年12月27日(金)会場:TOKYO DOME CITY HALL時間:OPEN18:00 START19:00