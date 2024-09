集英社が運営するマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」は、9月22日に迎える創刊10周年を記念して10大企画実施する。10周年10大企画告知画像 (c) SHUEISHA Inc. All rights reserved.10大企画1つ目として、「少年ジャンプ+」の作品が一挙集合する企画展 「少年ジャンプ+展」を2025年春、東京にて開催する。「少年ジャンプ+」10年間の軌跡を原画や映像、造作物の展示を通して、体感できるリアルイベントだ。

10大企画2つ目として、10周年ならではの大規模マンガ賞「少年ジャンプ+10周年漫画賞」を開催する。「少年ジャンプ+」を代表する10人の人気マンガ家が特別審査員を務め、賞金総額は1000万円を超える、「少年ジャンプ+」史上過去最大の漫画賞だ。詳細は9月25日15時に「少年ジャンプ+」で発表する。10大企画3つ目として、YouTube「ジャンプラチャンネル」にて10周年記念ムービーを公開する。10年の間に人気を博した連載作品の画像と共に、「少年ジャンプ+」のこれからを伝えるメッセージを流す。9月22日(日)AM0時より公開。(c)遠藤達哉/集英社10大企画4つ目として、「少年ジャンプ+」に掲載した読切の中から珠玉の20作品を読切作品集として単行本化する。読切作品集は、1冊につき5作品を収録。2024年冬頃、4冊同時発売を予定している。10大企画5つ目として、少年ジャンプ+読切特設サイトを10月に公開予定だ。10年間に掲載された1000作品以上の歴代読切作品を多彩な切り口で紹介する特設サイトを制作中。同サイトでは、著名人がおススメ読切作品を語る特別インタビューをはじめとしたコンテンツを用意している。10大企画6つ目として、「少年ジャンプ+」のラジオ番組「ジャンプラのラジオ」が文化放送にて放送する。MCは声優の増田俊樹さんが務め、第2回以降のゲストには連載中の人気作家が登場予定。連載作家のエピソードが聞けるスペシャルコンテンツだ。10月6日より、毎週日曜19時30分〜20時に文化放送で放送開始するほか、ポッドキャストにて配信もする。第2回、第3回には『幼稚園WARS』の千葉侑生氏が出演する。ジャンプラのラジオKV10大企画7つ目として、表参道のイベントスペース「ZeroBase表参道」にて、10月17日よりPOP UPイベント「#ジャンプラ365」(入場無料、事前日時予約制)を開催する。10年間、毎日マンガ配信してきたことにちなんで、1年365日=365種類の連載作品キャラクターのアクリルキーホルダーを用意。会場にある“リアル「いいジャン」ボタン”を連続で10回押すと、1名につき1種をプレゼントする。キャラの種類は基本的にはその曜日に更新される連載作品のものだが、10月24日〜28日は全種類からランダムとなる。会場の目印は外壁にプリントされた巨大なアーニャ(『SPY×FAMILY』)。POP UPイベント会場外装イメージ (c)遠藤達哉/集英社POP UPイベント「#ジャンプラ365」の会期は10月17日〜10月28日の11時〜19時。会場はZeroBase表参道(京都港区北青山3-5-22)。アクリルキーホルダー画像 (c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.10大企画8つ目として、「少年ジャンプ+」のアプリアイコンを使用した「インパクト大」なグッズを制作中。2025年1月には、全国のジャンプショップにて「少年ジャンプ+フェア」の開催を予定している。10大企画9つ目として、「少年ジャンプ+」内限定で、10月9日〜10月18日の期間中、10年間を彩ってきた『SPY×FAMILY』『怪獣8号』『タコピーの原罪』など人気作品20タイトル以上を、1日ずつ限定で【全話無料】公開キャンペーンを実施する。さらに、「少年ジャンプ+」を含む各電子書店では、9月22日〜10月21日の期間中、『カラダ探し』『悪魔のメムメムちゃん』『あやかしトライアングル』など、歴代280タイトル以上の冒頭巻無料公開/試し読み増量キャンペーンを実施する。10大企画の最後の1つとして、 9月22日〜10月13日のキャンペーン期間中、「少年ジャンプ+」オリジナル連載作品の話末に表示される「動画広告を見て作者を応援する!」のボタンを押して広告を見ると、ボタンを押した話の作者へ広告売上の一部が還元される。