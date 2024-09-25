ShowMinorSavageが本日9月25日に、「Ocean -Ovall remix-」をサプライズリリースした。

ブラックミュージック、アーバンミュージックといった共通の音楽をルーツに持つ、Aile The Shota、MANATO (BE:FIRST)、SOTA (BE:FIRST)の3人によるクリエイティブチーム・ShowMinorSavage。

日本テレビが手掛ける音楽番組『Apartment B』で、Shingo Suzuki、mabanua、関口シンゴによるトリオバンド・Ovallと披露したShowMinorSavageの楽曲「Ocean」「Thinkin' bout you」の2曲が、Ovall remixとして音源化。10月23日には、「Thinkin' bout you -Ovall remix-」がリリースされる。

ヒップホップ、ジャズ、ソウルなどあらゆる音楽をルーツに持つOvallによる上質なバンドアレンジが、ShowMinorSavageの楽曲をワンランク上へと引き上げリッチに。アートワークを手掛けるのは、｢origami PRODUCTIONS｣の数々の作品を手掛けるアートディレクター / デザイナー・Sachiko Yamada。楽曲の世界観を抽象的に表現したオーガニックなアートワークにも注目だ。

『Apartment B』で披露された本楽曲の歌唱映像も、ShowMinorSavageのYouTubeチャンネルで公開されている。



リリース情報

◾︎デジタルシングル｢Ocean -Ovall remix-｣
Streaming & Download : https://orcd.co/sms_ocean_remix

◾︎デジタルシングル｢Thinkin' bout you -Ovall remix-｣
10月23日(水)配信開始


関連リンク

◆ShowMinorSavage オフィシャルInstagram
◆ShowMinorSavage オフィシャルYouTube