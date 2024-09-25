ShowMinorSavage × Ovall、「Ocean」サプライズリリース
ShowMinorSavageが本日9月25日に、「Ocean -Ovall remix-」をサプライズリリースした。
ブラックミュージック、アーバンミュージックといった共通の音楽をルーツに持つ、Aile The Shota、MANATO (BE:FIRST)、SOTA (BE:FIRST)の3人によるクリエイティブチーム・ShowMinorSavage。
日本テレビが手掛ける音楽番組『Apartment B』で、Shingo Suzuki、mabanua、関口シンゴによるトリオバンド・Ovallと披露したShowMinorSavageの楽曲「Ocean」「Thinkin' bout you」の2曲が、Ovall remixとして音源化。10月23日には、「Thinkin' bout you -Ovall remix-」がリリースされる。
『Apartment B』で披露された本楽曲の歌唱映像も、ShowMinorSavageのYouTubeチャンネルで公開されている。
リリース情報
Streaming & Download : https://orcd.co/sms_ocean_remix
◾︎デジタルシングル｢Thinkin' bout you -Ovall remix-｣
10月23日(水)配信開始
関連リンク
◆ShowMinorSavage オフィシャルYouTube