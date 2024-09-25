9月25日、船橋競馬場で行われた11R・日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ウィリアムバローズ（牡6・栗東・上村洋行）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のウシュバテソーロ（牡7・美浦・高木登）、3着に4番人気のメイショウハリオ（牡7・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:52.8（良）。

2番人気でC.ルメール騎乗、デルマソトガケ（牡4・栗東・音無秀孝）は、5着敗退。

坂井瑠星騎乗の3番人気、ウィリアムバローズが鮮やかな逃げ切りを決めた。スタートから迷わず先手へ。マイペースの逃げで後続をやや離して進むと、直線では断然の1番人気、ウシュバテソーロが猛追。それでも1馬身差をつけて押し切った。

ウィリアムバローズ 19戦8勝

（牡6・栗東・上村洋行）

父：ミッキーアイル

母：ダイアナバローズ

母父：シンボリクリスエス

馬主：猪熊広次

生産者：中原牧場

【全着順】

1着 ウィリアムバローズ 坂井瑠星

2着 ウシュバテソーロ 川田将雅

3着 メイショウハリオ 浜中俊

4着 ナニハサテオキ 森泰斗

5着 デルマソトガケ C.ルメール

6着 ギガキング 吉原寛人

7着 ホウオウトゥルース 岡村健司

8着 コラルノクターン 木間塚龍馬

9着 ゴールドハイアー 石崎駿

10着 シンコーマーチャン 加藤聡一

11着 キャッスルトップ 仲野光馬

12着 ソルトゴールド 大畑慧悟

13着 マイネルヘリテージ 松戸政也