Ç§Äê¤³¤É¤â±àÊÝ°é»Î¤Î2ºÐ»ùÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ½é²ñ¹ç¡¡»ö·ï¤Î¸¶°ø¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¶¨µÄ¤Ø
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤ÇÊÝ°é»Î¤Î½÷¤¬±à»ù¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤¬25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤äÊÝ°éÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¡¢ÊÛ¸î»Î¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤ÎÊÝ°é»Î¤À¤Ã¤¿ºû»³¤Ê¤Ä¤Èï¹ð(22)¤¬¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¼ó¤ò¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºû»³Èï¹ð¤Ï¡¢ÊÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î´é¤ò²È¶ñ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²¤Îºá¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡¦²¼ÄáÎ´±û»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÊÝ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¡×
25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢²¼Äá»ÔÄ¹¤¬°Ñ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢»ö·ï¤Î¸¶°øÊ¬ÀÏ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ñ°÷²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢»ö·ï¤Î³µÍ×¤äº£¸å¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç½÷»ÒÃ»´üÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¦Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ ¾¾¸µÍý·Ã»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡ÖÂçÊÑ½ÅÂç¤Ê»ö·ï¡£¤³¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò»Ô¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦