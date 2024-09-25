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Photo by Takeshi Yao
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1st Album
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01. PAIN KILLER
02. STRESS ME
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04. HOLY DAY HOLY
05. SHEETA
06. HYPER TOY
07. KATATOKI
08. WALTZ OF KARMA
09. BITTER BLUES
10. PEACE YES
11. PIPE DREAM
12. HAZY SIGH
13. LAST LOVE LETTER
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ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº Yojiro Noda
1st Album
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01. PAIN KILLER
02. STRESS ME
03. EVERGREEN feat.kZm
04. HOLY DAY HOLY
05. SHEETA
06. HYPER TOY
07. KATATOKI
08. WALTZ OF KARMA
09. BITTER BLUES
10. PEACE YES
11. PIPE DREAM
12. HAZY SIGH
13. LAST LOVE LETTER
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡§CD [ÉÊÈÖ] UPCH-20677 [²Á³Ê] \3,000+ÀÇ (ÀÇ¹þ\3,300)
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§CD+T ¥·¥ã¥Ä [ÉÊÈÖ] UPCH-29476 [²Á³Ê] \9,000+ÀÇ (ÀÇ¹þ\9,900)
¢£¥¢¥Ê¥í¥°È×¡§½ÅÎÌÈ× 2 ËçÁÈ LP ¥ì¥³¡¼¥É [ÉÊÈÖ] UPJH-20066/7 [²Á³Ê] \5,000 ±ß+ÀÇ (ÀÇ¹þ\5,500)