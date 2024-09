ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は25日、2024年大みそか〜元日にかけた『NO LIMIT! カウントダウン 2025』開催を発表。約4000発の花火やスペシャル・ステージの実施が明らかになった。1年分のパークの熱狂を1日で遊びつくし、“超元気”な新年を迎えるスペシャル・イベント。年越しの瞬間に約4000発の超豪華花火が打ち上がる『カウントダウン・モーメント』や、今年のパークを彩った“超熱狂”エンターテイメントが集結する一夜限りの『スペシャル・ステージ』で盛り上がる。また、大みそかから元日の夜まで最大26時間の『アトラクション乗り放題』も提供する。

さらに、1組限定の約100万円“超豪華VIP ツアー”が新たに登場。 プラン限定の特別な空間で、一生の思い出になる贅沢なカウントダウンを過ごすことができる。『NO LIMIT! カウントダウン 2025』参加には、専用のチケット「パーティ・パス」が必要。2024年10月1日より順次販売を開始。■最高に“ぶっとんで”盛り上がる!『カウントダウン・モーメント』新年を迎える瞬間「HAPPY NEW YEAR!」のかけ声とともに、約4000発の豪華なパイロ(直立型花火)が華やかに打ちあがり、パーク全体がきらびやかな光に埋め尽くされる。さらに、音楽やライティングなどド派手な演出も加わり、パーク中が超興奮。パーク全体が一体となって“超興奮”の新年を迎える。開催場所:グラマシーパーク、ラグーン開催日時:2024年12月31日(火)午後11時50分〜2025年1月1日(水)深夜0時5分■今年1年の人気コンテンツが集結!一夜限りの『スペシャル・ステージ』今年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを象徴する大人気エンターテイメントを凝縮した、一夜限りの『スペシャル・ステージ』を開催。春からスタートした マイメロディ&クロミのキュートでロックなライブステージ『クロミ・ライブ』 や、夏にルフィの“ギア5”初登場でワンピースファンが超興奮したライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー 2024』 、BTSなどを輩出する「HYBE MUSIC GROUP」とコラボした『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』、そしてハロウィーンからは大人気の“ハミクマ”が登場するナイトショー『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』 、さらに「セサミストリート」「スヌーピー」「ハローキティ」「ミニオン」などパークの仲間たちも勢ぞろいする。開催場所:グラマシーパーク開催時間:2024年12月31日(火)午後7時10分〜2025年1月1日(水)深夜0時15分■最大26時間の『アトラクション乗り放題』2024年12月31日(火)午後7時〜2025年1月1日(水)午後9時までの最大26時間、パーク内のライドやショーが乗り放題。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の『マリオカート 〜クッパの挑戦状〜』をはじめ、今年エリア開業10周年を迎えた「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の『ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー』、アニメ「鬼滅の刃」の世界を全身で体感できる『鬼滅の刃 XRライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』(期間限定ライド)、 今年新登場の大迫力の“新次元劇場(ネオディメンション・シアター)”『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』、360度振り回されるジュラシック・パークのフライング・コースター『ザ・フライング・ダイナソー』など、ライドもショーも心ゆくまで楽しめる。■カウントダウンの瞬間を超贅沢に独占!新登場の1組限定“超豪華VIP ツアー”特別な1日を過ごして心まで贅沢になるプライベート・ガイド付きツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に、4名1組限定(98万5000円/税込)の“超豪華VIP ツアー”『NO LIMIT! カウントダウン 2025 〜最上級ラグジュアリープラン〜』が新たに登場。ツアーは、ラグジュアリープランのための専用車でのお迎えからスタート。関西エリアの主要な空港、または駅から、宿泊先のオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」まで快適な移動を提供しする。 パーク滞在中は専任ガイドが『NO LIMIT! カウントダウン 2025』を満喫できるプランをご案内、そして、今年1年を締めくくるディナーは、ツアー専用レストラン「Luminant〜VIP Private Lounge and Dining〜」(ロンバーズ・ランディング2階)で、パークの仲間たちが登場し、大切な人との思い出が一生残る、カウントダウンディナーを過ごすことができる。 食事後は同レストランのバルコニーで、約4000発の超豪華花火がパークの夜空を輝かせる『カウントダウン・モーメント』を独占。パーク滞在後は、オフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」最上階のスイートルーム「ザ・パーク・フロントルーム」で夜景を堪能できる。翌日も専任ガイドによるプライベート・ツアーでパークを思う存分に楽しめる。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4091702(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996