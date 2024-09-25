°ÂÃ£Í´¼Â¡Ö»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥¹¥á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥é¡¼¤òÌÀ¤«¤¹
°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤µ¤ó¤ÎYoutube¡Ø¡ÚÌ©Ãå¡Û°ÂÃ£Í´¼Â¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥á¥¤¥¯ Í´¼Â¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¨¤Æ¥¨¥Ê¥¸¥§¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤è¡Á¡Ù¤ÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡ª°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØUpt¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÄÔ´õÈþ¡Ö³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×´¶Æ°µé¡ª°¦ÍÑ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Î»ý¤Á¤ò¸ì¤ë
¢£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Upt/¥¢¥¤¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È 02 melty mellow ÀÇ¹þ2,420±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£²ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç²¿ÈÖ¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¡Ö02ÈÖ¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡ª
3¿§¤Î¥Ô¥ó¥¯·Ï¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡ª
°ÂÃ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤¹¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥í¡¼¥º¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÅÄÀÚ¤µ¤ó¤â¡ÖÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡¢Éâ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ô¥ó¥¯¤À¤È¤¤¤¤¡¢È¯¿§¤òË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¾®ÅÄÀÚ¤µ¤ó¤È°ÂÃ£¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£