±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¡¡¤¬¤ó¸øÉ½¤Î¸µÎø¿Í¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê°Æ¤¸¤¿ÌðÀè¤ÎÂáÊá¡¡½÷»ÒÂçÀ¸¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡¢ËÜÌ¾¡¦Åö¿¿Èþ´îÃË¡Ë¤¬25Æü¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤òÌÈ¤ì¤ëÌÜÅª¤ÇÉÔÆ°»º¤Îµõµ¶ÅÐµ¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶¯À©¼¹¹ÔË¸³²ÌÜÅªºâ»º¾ùÅÏ²¾Áõ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌ¤¸ø³«³ôÇäÇã¤ò½ä¤ëº¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢13Ç¯¤ËÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¡£Èï³²¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç17Ç¯¡¢Çå½þÌ¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÉþÌòÃæ¤Î19Ç¯1·î¤Ë¤Ïµ¶Áõ¾ùÅÏ»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ëÃæ¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê2¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Èþ¿Í½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤¬À®Î©¤·¡¢´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î¤ËÆý¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¸µÎø¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤ò°Æ¤¸¤¿¡£
¡¡±¦ÆýË¼¤Ë¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤ÊÁÈ¿¥·¿¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÇßµÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÊóÆ»¤Ç¸«¤¿¤±¤É¡ªÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡£¡£¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¥¥Ä¥¤¤é¤·¤¤¤«¤é¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£