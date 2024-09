SEVENTEEN、アジア4都市でもワールドツアー開催決定…2025年1月よりスタート

SEVENTEENが、アジア4都市でワールドツアーを開催する。9月25日、所属事務所Pledisエンターテインメントによると、SEVENTEENは2025年1月18〜19日にフィリピン・ブラカン、1月25日にシンガポール、2月8日にインドネシア・ジャカルタ、2月15日にタイ・バンコクで「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA」を開催する。

これにより彼らは、世界14都市で27公演を開催し、全世界のファンに会うことになった。彼らは10月12〜13日の高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムを皮切りに米・ローズモント、ベルモントパーク、サン・アントニオ、オークランド、ロサンゼルスでワールドツアーを続ける。その後、日本に渡り、愛知、東京、大阪、福岡でドームツアーを行う。また、10月14日午後6時には、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」を発売する。アルバムには、「お互いを信じて感情を率直に表現し、一緒に悩みを解消しよう」というメッセージが込められている。アルバムの発売に先立って、トラックサンプラー、トラックリスト、ハイライトメドレー、オフィシャル予告映像など、新譜の雰囲気を垣間見ることができる多様なコンテンツが順次公開される予定だ。10月16〜25日には、SEVENTEENのIPを活用したオフラインイベント「SEVENTEEN STREET」も開催する。