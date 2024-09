11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の郄塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜)。9月16日(月・祝)の放送では、INIの活動で褒めてほしいことや頑張ったことに対して、郄塚先生が“ファンファーレ”を鳴らしました。この記事では、新曲「FIRST」について語ったパートを紹介します。

郄塚:普段は生徒(リスナー)に向けてファンファーレを届けているんですが、今夜は僕達INIに向けて鳴らしていきたいと思います!まず1つ目のファンファーレは……「INI、新曲をデジタルリリース」!今月9月2日(月)にデジタルシングル「FIRST」をリリースさせていただきました!INIの久しぶりのデジタルシングルですが、爽やかさもありつつかっこよさもあり、とっても新しい曲調の曲なんじゃないかなって思います。そして、「FIRST」は、新ビューティーグルーミングブランド「Schick FIRST TOKYO」のテレビCM曲でもあります。 「Schick」のブランドイメージにもぴったりの曲なんじゃないかなって思います!僕が好きなパートがあって。ブリッジの最後が"スーパー・フェンファン(許豊凡)タイム"があるんです!――ここで「FIRST」の最後のパートをオンエア郄塚:カッコいいんですよ、ホントに! フェンファン(許豊凡)のハイトーンがすごく気持ちよくて、ここのパートだけ俺も歌っちゃいますね。このCM撮影は本当に楽しい現場で、なぜかわかんないんですけど、INIでなぞなぞが大流行りしちゃって。ずーっと11人でクイズ出し合ってたんですよ。これが楽屋でやってる分にはいいんだけど、なぞなぞが撮影中まで続いちゃって。フリーダンスでワイワイ盛り上がるみたいな撮影だったんですけど、「はい、カットでーす。一旦確認します」となったときに誰かが問題を出すじゃないですか。難しい問題とかだと、解くのに時間がかかるわけじゃないですか。みんなが黙り込んで考えて、撮影再開で「FIRST」が流れたら、みんながワイワイ盛り上がる。カットになったらまた考え込む……みたいな感じがずっと続いていたんですよ。だから、俺らのなかでこの「FIRST」はシンキングタイムの曲みたいなイメージなんです(笑)。そういう意味で、ちょっと僕たちからしたら不思議な曲なんですよね。でも、それもまた面白いですね、この曲は。ということで、ぜひみなさん、曲もCMもチェックしてみてください!