ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û²¾¾ò·ï¾ðÊó (25ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¢¨10·î11Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ìÍ½Äê¤Î¥ª¥ë¥Ä <260A> [Åì¾Ú£Ç]¡¢10·î16Æü～22Æü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÆü¤ËÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë¾å¾ìÍ½Äê¤ÎÆü¿å¥³¥ó <261A> [Åì¾Ú£Ó]¤Ï25Æü¡¢²¾¾ò·ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ü¥ª¥ë¥Ä <260A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§10·î11Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥íー¥ó P.A.I.¤Î³«È¯¤òºÇ½ªÌÜÅª¤È¤·¤¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í×ÁÇµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤È¤½¤ì¤é¤ò±þÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ·²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(Communication Intelligence¡Ö AIGIJIROKU¡×Åù)¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸³«¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¡¡²¾¾ò·ï¡§510±ß～540±ß
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§510±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§3334Ëü4700³ô
¡¡¸øÊç¡§750Ëü³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§150Ëü³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â135Ëü³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§9·î26Æü～10·î2Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§10·î3Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§10·î4Æü～9Æü
¡¡Ê§¹þÆü¡§10·î10Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§ÂçÏÂ¾Ú·ô
¡üÆü¿å¥³¥ó <261A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§10·î16Æü～22Æü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÆü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾å²¼¿åÆ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿å¤Ë´Ø¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡²¾¾ò·ï¡§1320±ß～1430±ß
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1430±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§1186Ëü6000³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§524Ëü5300³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â78Ëü6700³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§9·î27Æü～10·î9Æü(ºÇÄ¹)
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§10·î4Æü～10Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§10·î7Æü～10·î17Æü(ºÇÄ¹)
¡¡Ê§¹þÆü¡§10·î16Æü～22Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§ÌîÂ¼ëú·ô
[2024Ç¯9·î25Æü]
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹