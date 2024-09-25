¡Î´ÚÎ®¡Ï£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó»öÌ³½ê¡¡¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎÂåÉ½Éüµ¢Í×µá¤òµñÈÝ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬½êÂ°»öÌ³½ê£Á£Ä£Ï£Ò¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ò£²£µÆü¤Þ¤Ç¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ËÍí¤ß¡¢£Á£Ä£Ï£Ò¤ÏÆ±Æü³«¤¤¤¿¼èÄùÌò²ñ¤Ç¥ß¥ó»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÒÆâ¼èÄùÌò¤ÎÇ¤´ü±äÄ¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ÎÀÞÃï°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥ß¥ó»á¤ò£³Ç¯Ç¤´ü¤Î¼èÄùÌò¤ËºÆÇ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè·î£±£·Æü¤ËÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Á£Ä£Ï£Á¤Î³ô¼°¤Î£¸£°¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë£È£Ù£Â£Å¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤â¡¢£Á£Ä£Ï£Á¤Î·èÄê¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÆÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ß¥ó»á¤Î¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤´ü¤Ï£±£±·î£±Æü¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á£Á£Ä£Ï£Á¤Ïº£·î£±£±Æü¡¢¥ß¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ÈÆ±¼Ò¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¸å£µÇ¯´Ö¤Î£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á£Ä£Ï£Á¤Ï£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µá¤á¤ë´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ß¥ó»á¤ò¼èÄùÌò¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤È¤¤¤¦°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ï£Á£Ä£Ï£Á¤«¤é£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ß¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Ë½Ð¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²þ¤á¤ÆÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¼èÄùÌò¤ÎºÆÇ¤¤Ï£È£Ù£Â£Å¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿£µÇ¯¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÊýÅª¤Ê·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤ÉÉÔÍø¤Ê¾ò¹à¤Îºï½ü¤Ê¤ÉÀ¿°Õ¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ó»á¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤·ÀÌó¤ÇÇ¤´ü¤À¤±±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ÎÀµ¾ï¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂåÉ½¼èÄùÌòÉüµ¢¤Î°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤¹¤ë£È£Ù£Â£Å¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê·ÀÌóÆâÍÆÄó¼¨¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£È£Ù£Â£Å¤«¤é¼õ¤±¤ëÉÔ¾òÍý¤òËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ó»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉüµ¢¤¬Âà¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á£Á£Ä£Ï£Á¤Ïº£·î£±£±Æü¡¢¥ß¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ÈÆ±¼Ò¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¸å£µÇ¯´Ö¤Î£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Á£Ä£Ï£Á¤Ï£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µá¤á¤ë´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ß¥ó»á¤ò¼èÄùÌò¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤È¤¤¤¦°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ï£Á£Ä£Ï£Á¤«¤é£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ß¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Ë½Ð¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²þ¤á¤ÆÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¼èÄùÌò¤ÎºÆÇ¤¤Ï£È£Ù£Â£Å¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿£µÇ¯¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÊýÅª¤Ê·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤ÉÉÔÍø¤Ê¾ò¹à¤Îºï½ü¤Ê¤ÉÀ¿°Õ¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ó»á¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤·ÀÌó¤ÇÇ¤´ü¤À¤±±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤ÎÀµ¾ï¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂåÉ½¼èÄùÌòÉüµ¢¤Î°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤¹¤ë£È£Ù£Â£Å¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê·ÀÌóÆâÍÆÄó¼¨¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£È£Ù£Â£Å¤«¤é¼õ¤±¤ëÉÔ¾òÍý¤òËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ó»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉüµ¢¤¬Âà¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß