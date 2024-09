外食チェーン「串カツ田中」を運営する串カツ田中ホールディングス(東京都品川区)が、ネスレ日本(神戸市)の人気商品「キットカット」とのコラボ企画を10月1日から実施します。

同コラボは、「夢に向かって頑張る人を応援して多くの人の笑顔を生み出していきたい」という思いから、頑張る人を応援するブランド「キットカット」と昨年も実施されました。キットカットを揚げた「キット串カツ〜Made with KITKAT」などが販売され、ユーザーから「おいしい」「また食べたい」「想像以上においしかった、予想を裏切る完成されたスイーツ串だった!」など大きな反響があったことから、今年も“復カツ”するということです。今年は、「揚げて、復カツ!キット串カツ!」と題し、さらにパワーアップして行われます。

昨年に続き、「キット串カツ〜Made with KITKAT」(180円、以下、税込み)、「キット串カツバナナ(キットカツバナナ)〜Made with KITKAT」(200円)が登場。さらに、10月1日〜12月8日までの期間限定で「キット串カツ抹茶あんこ〜Made with KITKAT」、12月9日〜2025年1月31日までの期間限定で「キット串カツホワイトいちご〜Made with KITKAT」(ともに240円)が発売されます。

また、コラボ期間中、「キット串カツ(キットカツ)」シリーズをオーダーすると、1本につき1枚「キット串カツオリジナルコラボステッカー」(全5種ずつ)がプレゼントされるキャンペーンや、食事券やオリジナル抱き枕が当たるSNSキャンペーンも実施されます。