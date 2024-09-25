1»ù¤ÎÊì¡¢35ºÐ¿§Çò¥¿¥ì¥ó¥Èà¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¡ß¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç¶ÊÀþÈþ¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ½÷¿À¡×¡Öµ¤Àäµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¾å¤Ï¡Ö¶âÈ±»Ñ¤¬¤â¤Ï¤ä²û¤«¤·¤¤¡£¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ômrum's¡Õ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¡¢»Ä¤ê¤¢¤È6Æü¡Ä¡ª¡ª³èÆ°Êó¹ð¤Ë¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¾ÜºÙ¤È¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¤ÎÀ®Ê¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ð¤Ã¤È°ìµ¤¤Ë100p¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£Æü¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤À¤è¡Á¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎºÇ¾å¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤È¿åÃå»Ñ¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ç¿§Çò¤ÊµÓ¤ò¿¤Ð¤¹ºÇ¾å¤ä¡¢¥´¥¹¥í¥êÉ÷¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¶âÈ±»Ñ¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öµ¤Àäµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤â¤¬¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Î¤ä¤ÄÈþ¤·¤¹¤®¤Æ½÷¿À¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¾å¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£·ëº§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¿¶¤é¤ì¡¢21Ç¯5·î¤Ë½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚºÇ¾å¤Î³èÆ°Êó¹ð▶¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û