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　サッカーのＵ―１９日本代表が、２５年Ｕ―２０アジア杯中国大会の予選（キルギス）の初戦トルクメニスタン戦に臨む。

　２８年ロサンゼルス五輪を見据える世代の本格始動となる今大会。今夏のパリ五輪を戦ったＵ―２３日本代表の活動にトレーニングパートナーとして参加したＧ大阪ユースのＧＫ荒木琉偉、横浜ＦＭのＤＦ本間ジャスティン、ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介、川崎のＦＷ神田奏真らが初戦の先発に名を連ねた。以下がＵ―１９日本代表のメンバー。

　・先発

　【ＧＫ】

２３　荒木琉偉（Ｇ大阪ユース）

　【ＤＦ】

５　市原吏音（大宮）

３　高橋仁胡（Ｃ大阪）

２　本間ジャスティン（横浜ＦＭ）

４　喜多壱也（京都）

　【ＭＦ】

１１　平賀大空（京都）

８　保田堅心（大分）

１８　廣井蘭人（筑波大）

６　小倉幸成（法大）

７　佐藤龍之介（ＦＣ東京）

　【ＦＷ】

９　神田奏真（川崎）

　・控え

　【ＧＫ】

１　中村圭佑（東京Ｖ）

１２　後藤亘（ＦＣ東京Ｕ―１８）

　【ＤＦ】

１６　池田春汰（筑波大）

１５　塩川桜道（流通経大）

１９　中光叶多（中央大）

２１　布施克真（日大藤沢高）

　【ＭＦ】

１０　大関友翔（福島）

１７　中川育（流通経大）

１４　中島洋太朗（広島）

２０　西原源樹（清水ユース）

　【ＦＷ】

２２　横山夢樹（今治）

１３　井上愛簾（広島）