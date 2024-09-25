ロス五輪世代のＵ―１９日本代表、Ｕ―２０アジア杯予選の初戦・トルクメニスタン戦の先発発表…佐藤龍之介らが名を連ねる
サッカーのＵ―１９日本代表が、２５年Ｕ―２０アジア杯中国大会の予選（キルギス）の初戦トルクメニスタン戦に臨む。
２８年ロサンゼルス五輪を見据える世代の本格始動となる今大会。今夏のパリ五輪を戦ったＵ―２３日本代表の活動にトレーニングパートナーとして参加したＧ大阪ユースのＧＫ荒木琉偉、横浜ＦＭのＤＦ本間ジャスティン、ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介、川崎のＦＷ神田奏真らが初戦の先発に名を連ねた。以下がＵ―１９日本代表のメンバー。
・先発
【ＧＫ】
２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪ユース）
【ＤＦ】
５ 市原吏音（大宮）
３ 高橋仁胡（Ｃ大阪）
２ 本間ジャスティン（横浜ＦＭ）
４ 喜多壱也（京都）
【ＭＦ】
１１ 平賀大空（京都）
８ 保田堅心（大分）
１８ 廣井蘭人（筑波大）
６ 小倉幸成（法大）
７ 佐藤龍之介（ＦＣ東京）
【ＦＷ】
９ 神田奏真（川崎）
・控え
【ＧＫ】
１ 中村圭佑（東京Ｖ）
１２ 後藤亘（ＦＣ東京Ｕ―１８）
【ＤＦ】
１６ 池田春汰（筑波大）
１５ 塩川桜道（流通経大）
１９ 中光叶多（中央大）
２１ 布施克真（日大藤沢高）
【ＭＦ】
１０ 大関友翔（福島）
１７ 中川育（流通経大）
１４ 中島洋太朗（広島）
２０ 西原源樹（清水ユース）
【ＦＷ】
２２ 横山夢樹（今治）
１３ 井上愛簾（広島）