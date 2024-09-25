サッカーのＵ―１９日本代表が、２５年Ｕ―２０アジア杯中国大会の予選（キルギス）の初戦トルクメニスタン戦に臨む。

２８年ロサンゼルス五輪を見据える世代の本格始動となる今大会。今夏のパリ五輪を戦ったＵ―２３日本代表の活動にトレーニングパートナーとして参加したＧ大阪ユースのＧＫ荒木琉偉、横浜ＦＭのＤＦ本間ジャスティン、ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介、川崎のＦＷ神田奏真らが初戦の先発に名を連ねた。以下がＵ―１９日本代表のメンバー。

・先発

【ＧＫ】

２３ 荒木琉偉（Ｇ大阪ユース）

【ＤＦ】

５ 市原吏音（大宮）

３ 高橋仁胡（Ｃ大阪）

２ 本間ジャスティン（横浜ＦＭ）

４ 喜多壱也（京都）

【ＭＦ】

１１ 平賀大空（京都）

８ 保田堅心（大分）

１８ 廣井蘭人（筑波大）

６ 小倉幸成（法大）

７ 佐藤龍之介（ＦＣ東京）

【ＦＷ】

９ 神田奏真（川崎）

・控え

【ＧＫ】

１ 中村圭佑（東京Ｖ）

１２ 後藤亘（ＦＣ東京Ｕ―１８）

【ＤＦ】

１６ 池田春汰（筑波大）

１５ 塩川桜道（流通経大）

１９ 中光叶多（中央大）

２１ 布施克真（日大藤沢高）

【ＭＦ】

１０ 大関友翔（福島）

１７ 中川育（流通経大）

１４ 中島洋太朗（広島）

２０ 西原源樹（清水ユース）

【ＦＷ】

２２ 横山夢樹（今治）

１３ 井上愛簾（広島）