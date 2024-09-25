¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Âç´ØÃÂÀ¸¤ËÃÏ¸µ´¿´î¡¡Âç¤ÎÎ¤¡¦½ÐÀ¤³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¤ò¡×¡¡
¾¼ÏÂ°Ê¹ßºÇÂ®¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤´Ø¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÄÅÈ¨Ä®Ìò¾ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢·ü¿âËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢Ä®Á´ÂÎ¤Ç¾º¿Ê¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿13¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¡¢2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤´Ø¡£»°Ìò¤È¤·¤ÆÄ¾¶á3¾ì½ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ34¾¡¤ÈÂç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â33¾¡¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ25Æü¡£
¡ÖËÜÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ØÏÆ¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÂç´Ø¤Ë¿äµó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶à¤ó¤Ç¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Âç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤«¤éÀµ¼°¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¾å¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡£
Âç¤ÎÎ¤´Ø¡§
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Î²¸»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¸µ¡¹Éã¿Æ¤¬¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´°àú¤À¡¢¤³¤ì¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÂ¤ï¤º»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×9¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ßºÇÂ®¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç¤ÎÎ¤´Ø¡£½Ð¿È¤ÎÄÅÈ¨Ä®¤Ç¤Ï¡£
2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Àè½µÅÚÍËÆü¤Ë¤¹¤°È¯Ãí¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹â¤µ9¥áー¥È¥ë¤Î·ü¿âËë¤¬¡£¤³¤ì¤ÇÌò¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÂç´Ø¾º¿Ê¡×¡ÖËëÆâÍ¥¾¡¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¡§
¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â³èÌö¤·¤Æ²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÅÈ¨Ä®¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶áÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡ÊÇ½ÅÐ¤Ç¤Î¹ë±«¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤Í¿¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°²£¹Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤Þ¤¿¡Ö²£¹Ë¾º¿Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò ¶â¾ëÍü¼Ó»Ò Áª¼ê¡§
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂç´Ø¾º¿ÊÀ¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤³¤ì¤«¤é»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤ò»É·ã¤Ë¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤ÎÎ¤´Ø¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î³èÌö¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é1Ç¯È¾Â¤é¤º¤Î¤¿¤áÂç¶ä°É¤Ï·ë¤¨¤º¡¢°ÛÎã¤Î¡É¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Âç´Ø¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤´Ø¡§
¡Ö¶¨²ñ¤Î´é¡¢²£¹Ë¡¦Âç´Ø¤Ï¶¨²ñ¤Î´é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ëÈÖÉÕ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤¿¤è¤ê°ìÁØ¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç´Ø¤È¤·¤ÆÄ©¤àÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï11·î10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£