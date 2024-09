GoogleがAndroidおよびiOS向けのフォトアプリとして提供する「Googleフォト」に搭載される動画編集機能を刷新したと発表しました。また、AIによる自動編集機能も搭載されます。New video editing features on the Google Photos app - Google Photos Communityhttps://support.google.com/photos/thread/298286201

Google Photos is getting a redesigned video editor - The VergeAndroidデバイスでGoogleフォトから動画編集を行うと、編集用のツールが前面に表示されるとのこと。さらに、1回のタップで色を強化できたり、必要な映像を正確にカットできるトリミングツール、再生速度を調整して簡単にスローモーション映像を作成できる速度ツールなど、編集用のツールも更新されます。加えて、AIを活用した動画編集機能も展開しており、映像のトリミングや照明調整、速度制御、被写体のモーショントラッキング、ズームインなどを自動で行えるようになるとのこと。このAI機能はAndroid版とiOS版の両方に実装されるそうです。Googleは「これらのアップデートは2024年9月24日から順次展開する」と述べています。