マンチェスター・シティのMFロドリはアーセナル戦で大怪我を負ってしまい、シーズン中の復帰は絶望的と考えられている。シティにとっては心臓部分を担っていたロドリの不在は大ダメージとなるが、そんなこの機会に飛躍を期待したい選手がいる。MFマテウス・ヌネスだ。



ヌネスはロドリとプレイスタイルが全く違うため、穴を埋める存在ではない。ロドリの穴はマテオ・コバチッチ、イルカイ・ギュンドアン、ベルナルド・シウバといった選手らでカバーすることが予想されるため、ヌネスに期待したいのは攻撃面での活躍だ。





Nunes nets his first goal in sky blue!



…and what a goal it was! pic.twitter.com/Bw1LA5KiDS