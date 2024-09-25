[9.25 U20アジア予選GL第1節 U-19日本 - U-19トルクメニスタン ビシュケク]

　U-19日本代表は25日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第1節でU-19トルクメニスタン代表と対戦する。日本時間午後7時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　2005年生まれ以降で構成されたチームは、2028年ロサンゼルスオリンピックの世代でもある。U20アジア杯予選の初戦がこのチームで初の公式戦。予選を突破すると、来年2月のU20アジア杯、そしてU-20ワールドカップにつながっていく。

　予想布陣は4-2-3-1。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF高橋仁胡、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF本間ジャスティン。2ボランチはMF小倉幸成とMF保田堅心。2列目は左からMF平賀大空、MF佐藤龍之介、MF廣井蘭人。1トップはFW神田奏真になるとみられる。

　なお、日本サッカー協会(JFA)のSNSによると、トルクメニスタン戦はYoutubeでライブ配信されるという。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)

DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)

DF 5 市原吏音(大宮)

DF 4 喜多壱也(京都)

DF 3 高橋仁胡(C大阪)

MF 8 保田堅心(大分)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 11 平賀大空(京都)

MF 18 廣井蘭人(筑波大)

MF 7 佐藤龍之介(FC東京)

FW 9 神田奏真(川崎F)

控え

GK 1 中村圭佑(東京V)

GK 12 後藤亘(FC東京U-18)

DF 15 塩川桜道(流通経済大)

DF 16 池田春汰(筑波大)

DF 19 中光叶多(中央大)

DF 21 布施克真(日大藤沢高)

MF 10 大関友翔(福島)

MF 14 中島洋太朗(広島)

MF 17 中川育(流通経済大)

MF 20 西原源樹(清水)

FW 13 井上愛簾(広島)

FW 22 横山夢樹(今治)

監督

船越優蔵

【Youtubeライブ配信】

https://www.youtube.com/live/_qfRGdUZF8Y