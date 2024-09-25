U20アジア杯予選・初戦スタメン発表! “ロス五輪世代”U-19日本代表が本格始動…保田、佐藤龍之介ら先発
[9.25 U20アジア予選GL第1節 U-19日本 - U-19トルクメニスタン ビシュケク]
U-19日本代表は25日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第1節でU-19トルクメニスタン代表と対戦する。日本時間午後7時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
2005年生まれ以降で構成されたチームは、2028年ロサンゼルスオリンピックの世代でもある。U20アジア杯予選の初戦がこのチームで初の公式戦。予選を突破すると、来年2月のU20アジア杯、そしてU-20ワールドカップにつながっていく。
予想布陣は4-2-3-1。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF高橋仁胡、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF本間ジャスティン。2ボランチはMF小倉幸成とMF保田堅心。2列目は左からMF平賀大空、MF佐藤龍之介、MF廣井蘭人。1トップはFW神田奏真になるとみられる。
なお、日本サッカー協会(JFA)のSNSによると、トルクメニスタン戦はYoutubeでライブ配信されるという。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)
DF 5 市原吏音(大宮)
DF 4 喜多壱也(京都)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
MF 8 保田堅心(大分)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 11 平賀大空(京都)
MF 18 廣井蘭人(筑波大)
MF 7 佐藤龍之介(FC東京)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 後藤亘(FC東京U-18)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 池田春汰(筑波大)
DF 19 中光叶多(中央大)
DF 21 布施克真(日大藤沢高)
MF 10 大関友翔(福島)
MF 14 中島洋太朗(広島)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 20 西原源樹(清水)
FW 13 井上愛簾(広島)
FW 22 横山夢樹(今治)
監督
船越優蔵
【Youtubeライブ配信】
https://www.youtube.com/live/_qfRGdUZF8Y
U-19日本代表は25日、AFC U20アジアカップ予選のグループリーグ第1節でU-19トルクメニスタン代表と対戦する。日本時間午後7時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
2005年生まれ以降で構成されたチームは、2028年ロサンゼルスオリンピックの世代でもある。U20アジア杯予選の初戦がこのチームで初の公式戦。予選を突破すると、来年2月のU20アジア杯、そしてU-20ワールドカップにつながっていく。
なお、日本サッカー協会(JFA)のSNSによると、トルクメニスタン戦はYoutubeでライブ配信されるという。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 荒木琉偉(G大阪ユース)
DF 2 本間ジャスティン(横浜FM)
DF 5 市原吏音(大宮)
DF 4 喜多壱也(京都)
DF 3 高橋仁胡(C大阪)
MF 8 保田堅心(大分)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 11 平賀大空(京都)
MF 18 廣井蘭人(筑波大)
MF 7 佐藤龍之介(FC東京)
FW 9 神田奏真(川崎F)
控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 後藤亘(FC東京U-18)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 池田春汰(筑波大)
DF 19 中光叶多(中央大)
DF 21 布施克真(日大藤沢高)
MF 10 大関友翔(福島)
MF 14 中島洋太朗(広島)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 20 西原源樹(清水)
FW 13 井上愛簾(広島)
FW 22 横山夢樹(今治)
監督
船越優蔵
【Youtubeライブ配信】
https://www.youtube.com/live/_qfRGdUZF8Y