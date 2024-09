9月25日 公開

公開された下書き

高橋慶太郎氏は、自身のXアカウントにて「ヨルムンガンド」のイラストを投稿した。

「ヨルムンガンド」は2006年より2012年にかけてサンデーGXに掲載されていた、武器商人・ココを主人公としたアクション作品。今回投稿されたのは「ヨルムンガンド」4集表紙の下書きで、ココとルツが並ぶ構図は発売されたカラー表紙と同様だが、銃器や装備のディテールなどが緻密に描き込まれていることがわかる。

「ヨルムンガンド」4集の表紙

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.