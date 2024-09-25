■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7523) アールビバン　 東証スタンダード
(9613) ＮＴＴデータ　 東証プライム
(3261) グラン　　　　 東証グロース
(4288) アズジェント　 東証スタンダード
(3775) ガイアックス　 名証ネクスト

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6222) 島精機　　　　 東証プライム
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(3349) コスモス薬品　 東証プライム
(9235) 売れるネット　 東証グロース
(6200) インソース　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS