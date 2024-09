DXTEENが、4thシングル「Level Up」を12月4日にリリースすることが決定した。7月にリリースした1stアルバム『Quest』で新たなストーリーを切り開いたDXTEENの第2章の幕開けとなる今作のキャッチコピーは、“人生はセーブのないゲームだ。僕たちと宝探しの旅に出よう。”大きな壁にぶつかりながらも力を合わせて乗り越える中で成長していく、6人の姿を描いた物語。チームとしても人としても一段とレベルアップしていく6人の少年たちの冒険ストーリーに注目だ。

