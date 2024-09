【「龍スタTV」第33回】9月27日21時より配信開始

セガは、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報を公開する番組「龍スタTV」第33回を9月27日21時よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信する。

番組ではスペシャルゲストとして真島吾朗役の宇垣秀成さん、ファーストサマーウイカさん、大東駿介さんが登場。イベント「東京ゲームショウ2024」に出展される「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」を実機プレイの公開を予定している。

また、龍が如くスタジオ代表・横山昌義氏とともに「RGG SUMMIT 2024」振り返るほか、TGS2024の見どころを紹介。

番組概要

番組名:【龍スタTV#33】TGS2024 スペシャル!!

放送日:9月27日21時~

出演者(敬称略):

宇垣秀成(「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」「真島吾朗」 役)

ファーストサマーウイカ(「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」「ノア・リッチ」役)

大東駿介(「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」「モーティマー」役)

横山昌義(龍が如くスタジオ代表・制作総指揮)

阪本寛之(龍が如くシリーズ チーフプロデューサー)

堀井亮佑(『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』プロデューサー)

樋口きらら(MC/「龍が如く」プランナー)

H城所(「龍が如く」PR担当)

宇垣秀成氏

ファーストサマーウイカ氏

大東駿介氏

(C)SEGA