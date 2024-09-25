第79回国連総会、一般討論演説始まる
24日、一般討論演説の開幕式で発言する第79回国連総会議長のフィレモン・ヤン氏。（国連＝新華社記者/李睿）
【新華社国連9月25日】米ニューヨークの国連本部で24日、第79回国連総会の一般討論演説が始まった。多くの国家元首や政府首脳、ハイレベル代表が、悪化を続ける地政学的衝突への対応、持続可能な発展の推進、世界的な危機への対応など国際社会が共に関心を持つ重要な課題について、各国の立場を表明し、解決策を提案する。
24日、一般討論演説の開幕式で発言する第79回国連総会議長のフィレモン・ヤン氏（中央）。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式で発言する第79回国連総会議長のフィレモン・ヤン氏（手前）。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式で発言する第79回国連総会議長のフィレモン・ヤン氏。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式であいさつする国連のグテレス事務総長。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式であいさつする国連のグテレス事務総長（手前）。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式であいさつする国連のグテレス事務総長（中央）。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式であいさつする国連のグテレス事務総長。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、一般討論演説の開幕式であいさつする国連のグテレス事務総長。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、第79回国連総会で一般討論演説を行うブラジルのルラ大統領。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、第79回国連総会で一般討論演説を行うトルコのエルドアン大統領。（国連＝新華社記者/李睿）
24日、第79回国連総会で一般討論演説を終えた米国のバイデン大統領。（国連＝新華社記者/李睿）