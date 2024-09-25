ÂçÊª¡¦ÇÐÍ¥É×ºÊ¤Î¥â¥Ç¥ë»°½÷à¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤á¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Á²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼Î¤º½¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÌÌ±Æ°î¤ì¤ëáÌ¥ÎÏÅª¤Ê»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÏÅìµþÈ¯¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Öcommons&sense¡×¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæÂ¼¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡ª¤ªÍÎÉþ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤¤À¤Ê¡¼¡×¡ÖÉ½¾ð¡ª°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤¤¤Ä¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤È¡¢½÷Í¥¤Î¸Þ½½Íò½ß»ÒÉ×ºÊ¤Î»°½÷¤Ç¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀ¸Åç´ë²è¼¼¡×¤Ë½êÂ°¡£¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È2013Ç¯¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖLARME¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡£