ÃæÂ¼²í½Ó(º¸¡¢1975Ç¯»£±Æ)¤È¸Þ½½Íò¤¸¤å¤ó¡Ê¸Þ½½Íò½ß»Ò¡¢1973Ç¯»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼Î¤º½¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£­àÌÌ±Æ°î¤ì¤ë­áÌ¥ÎÏÅª¤Ê»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃæÂ¼¤ÏÅìµþÈ¯¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Öcommons&sense¡×¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢Âç¤­¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Çò¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæÂ¼¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡ª¤ªÍÎÉþ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤­¤À¤Ê¡¼¡×¡ÖÉ½¾ð¡ª°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤¤¤Ä¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ÃæÂ¼¤Ï²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤È¡¢½÷Í¥¤Î¸Þ½½Íò½ß»ÒÉ×ºÊ¤Î»°½÷¤Ç¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀ¸Åç´ë²è¼¼¡×¤Ë½êÂ°¡£¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È2013Ç¯¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖLARME¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡£


 