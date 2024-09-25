¤³¤ì¤ÏÍ¸À¼Â¹Ô¥¿¥¤¥×¡ªÌîÂ¼¼þÊ¿¤¬¹À¥¤¹¤º¤Ø¤Î¡Ö¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ÇÆ±À¤Âå¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÌîÂ¼¼þÊ¿¤Îà¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°á¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï2016Ç¯¡¢18Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤ÈÍ§¿Í´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢£¹·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¹À¥¤Ë¡Ö¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤ÏÌîÂ¼¤Ï¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¹À¥¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹À¥¤ÎÊì¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢ËÜµ¤¤Çµá°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹À¥¤«¤é¤Ï¡Ö45ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹À¥¤«¤é²áµî¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤í¤½¤í¤À¤è¡¢»þ·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£²¶30¤Ç¡Ê¹À¥¤Ï¡Ë26¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¹À¥¤ËÂÐ¤··ëº§¤òºÅÂ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹À¥¤Ï¡Ö40¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¤·¤ÆÍ·¤Ü¡×¤È¤«¤ï¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢ÌîÂ¼¤Ï26ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤Ò¤ë¤Þ¤ºÆÍ¿Ê¡£¤·¤«¤·¹À¥¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ê¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÊÖÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¶¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤é¡£¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âGO¤À¤è¡£¶èÌò½ê¤Ë¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â·ëº§ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯Àª¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¹À¥¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç£²¿Í¤Î´ÖÊÁ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÎØ¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤¬2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉ¾¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾éÃÌ¤Ý¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë£²¿Í¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÌîÂ¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¤È¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹À¥¤ÏÈà»á¤¬¤¤¤Æ¤âÌîÂ¼¤Î²¡¤·¤Ë¤¤¤Ä¤«·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¹À¥¤Î¼ÂÀ¸³è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢È¾Æ±À³¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï»³粼¸¿Í¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»³粼¤Ï±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¤ò¶¯Ã¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌîÂ¼¤°¤é¤¤»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥¤ÃË¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤ÎÃËÀ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤í¤½¤íà¤ªÇ¯º¢á¤Î¹À¥¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤«¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡ÊÅÄÃæ¹¯¡Ë