BLANKEY JET CITY、4K画質にアップコンバートされた「TEXAS」MV公開

■ブランキー初のライブビデオ 『DOG FOOD』全編もフルHDアップコンバートver.で一夜限りのYouTubeプレミア公開決定!

4K画質にアップコンバートされたBLANKEY JET CITYの「TEXAS」MVが初公開された。

浅井健一(Vo&Gu)、照井利幸(Ba)、中村達也(Dr)による伝説の3ピースロックバンド、BLANKEY JET CITY。2000年の解散後、いまだに音楽シーンに絶大な影響力を誇り、全世代のアーティストから激しくリスペクトされ続けている。

衝撃の解散から24年の時を経た2024年7月28日、全音楽ファン待望のサブスク配信(ストリーミング配信)が開始されセンセーションを巻き起こした。

そして9月25日、初アナログ化第一弾として、1stアルバム『Red Guitar and the Truth』(オリジナル発売日:1991年4月12日)と2ndアルバム『BANG!』(オリジナル発売日:1992年1月22日)のアナログ盤が発売された。今回がオリジナル発売当時にはレコードで発売されていなかった、1stアルバムと2ndアルバムの待望の初アナログ化となる。

アナログレコーディングされたオリジナルマスターテープよりハイレゾリューションでデジタルトランスファーし、ダイレクトにカッティングして制作されたこだわりのアナログ盤は、CDとはまた違った音像を楽しめるという点で、ファンならずとも全音楽ファン待望と言えるだろう。

今回の初アナログ化を記念して、1stアルバムのシングル曲「TEXAS」のMVが4K画質にアップコンバートされ、オフィシャルYouTubeチャンネルで初公開された。

さらに、1992年2月12日渋谷公会堂でのライブの模様を記録した、記念すべき1stライブビデオ『DOG FOOD』全編が、フルHDアップコンバートバージョンになって10月8日20時から一夜限りのYouTubeプレミア公開で初出しされることも、併せて発表された。

BLANKEY JET CITYは7月2日、突如としてYouTube公式アーティストチャンネルと公式X(旧Twitter)が開設。一週間後の7月9日には、24年前のラストツアーファイナル公演となった横浜アリーナ2Daysの2日目、2000年7月9日開催の伝説のライブ『LAST DANCE』が、フルHDにアップコンバートされた最新映像で、一夜限りのYouTubeプレミア公開を実施。リアルタイム視聴者が同時接続で3万1000人を超え、関連ワード“ブランキー0709”がXの日本のトレンドで1位に。映像終了とともに、全曲サブスク解禁(7月28日)、全オリジナルアルバムのアナログ盤発売(9月25日から2025年にかけて順次発売)、アルバム『LAST DANCE』先行サブスク解禁がビッグサプライズとして発表。発表後、関連ワードが多数トレンド入りし、先行サブスク解禁されたアルバム『LAST DANCE』は、Apple Musicのトップアルバムで最高8位を記録するなどの一大現象を巻き起こしていた。

今後も引き続き、BLANKEY JET CITYの2024/2025プロジェクトから目が離せない。

https://youtu.be/sYinVFEtceo

リリース情報

2024.07.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『LAST DANCE』

2024.09.25 ON SALE

ANALOG『Red Guitar and the Truth』

2024.09.25 ON SALE

ANALOG『BANG!』

2024.11.17 ON SALE

ANALOG『C.B.Jim』

2024.11.17 ON SALE

ANALOG『METAL MOON』

配信情報

『DOG FOOD』全編 一夜限りのYouTubeプレミア公開

10/08(火)20:00~

配信:BLANKEY JET CITYオフィシャルYouTubeチャンネルにて

BLANKEY JET CITY 特設サイト

https://umusic.jp/bjc

BLANKEY JET CITY OFFICIAL YouTube

BLANKEY JET CITY OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/BJC_officialX

BLANKEY JET CITY OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/blankeyjetcity_official